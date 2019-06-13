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Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

İstanbul, 13 Haziran () – Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Nisan ayında yıllık yüzde 2.3 düşüşle 138 bin 731 bin tona geriledi, toplanan inek sütü miktarı yüzde 6.7 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'NUN (TÜİK)...

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

İstanbul, 13 Haziran () – Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Nisan ayında yıllık yüzde 2.3 düşüşle 138 bin 731 bin tona geriledi, toplanan inek sütü miktarı yüzde 6.7 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'NUN (TÜİK) “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2019” verilerine göre;
“Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 138 bin 731 ton oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 düştü.
“İnek peyniri üretimi 59 bin 612 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4,13 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 azaldı.
“Yoğurt üretimi 99 bin 309 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı. Ayran üretimi ise 61 bin 430 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 azaldı.
“Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 oldu.
“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azaldı.” (Grafik)

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