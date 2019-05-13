Ticari gerilimlerin etkisiyle Asya piyasaları ekside

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Asya-Pasifik bölgesinde hisse senedi piyasaları, Pekin ve Washington arasındaki ticari gelişmelerin belirsizliğini korumasıyla düştü.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Fox News’a verdiği röportajda Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan ek gümrük vergilerini ABD’nin ödeyeceğini belirtti. Kudlow ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Haziran’da Japonya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde bir araya gelebileceğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında;

- Nikkei yüzde 0.72

- Kospi Composite yüzde 1.13

- Shanghai Composite yüzde 1.27

- Shenzen Composite yüzde 1.62

- S&P yüzde 0.25 düştü.