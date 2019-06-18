“Ticari gerilimler en çok Japonya, G. Kore ve Tayvan'ı etkiler”

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran () – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in analiz birimi Moody’s Analytics Asya Pasifik Baş Ekonomisti Steve Cochrane'e göre, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimden en çok Japonya, Güney Kore ve Tayvan etkilenebilir.

Cochrane, CNBC’ye yaptığı açıklamada Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ihracata bağımlı ülkelerin Çin ekonomisine “oldukça maruz kaldıklarını” belirtti ve söz konusu Asya ülkelerinin Çinli tüketicilere hizmet vermenin yanında, Çinli fabrikalarda bir araya getirilen ve ABD gibi çeşitli piyasalara satılan parçaların tedarikinden sorumlu olduğunu söyledi. Cochrane, “(Japonya, Güney Kore ve Tayvan) Çin’le olan ticari bağlarına oldukça güveniyorlar ve hem Çin’deki iç talep hem de daha geniş tedarik zincirleri açısından Çin’e oldukça bağlılar” dedi.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler, dünyanın en büyük iki ekonomisinin geçen yıl karşılıklı ek gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının devam etmesiyle sürüyor. Geçen ay, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar ticaretin de ötesine, teknoloji ve güvenliğe kadar genişlemişti. Washington yönetimi, Huawei’nin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’li şirketlerin Huawei’yle çalışmasını yasaklamıştı.

Ticari gerilimlerdeki söz konusu artışla Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da hisse senetlerinde büyük düşüşler görülmüştü. Bu düşüşte, üç Asya ülkesinin Çin’in en büyük teknoloji ihracatçısı olmasının yanında söz konusu ülkelerdeki çeşitli şirketlerin Huawei’ye tedarik yapan şirketler arasında yer alması etkili oldu.