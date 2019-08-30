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Ticarette yumuşama ile paladyum ve platin yükselişte
Yaygın olarak otomotiv sektöründe kullanılan platin ve benzin motorlu taşıtlarda katalitik çevirici parçası üretiminde kullanılan paladyumun fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret konusundaki söylemlerini yumuşatmalarının ardından yükseldi. Dünyanın...
EKONOMİ 30.08.2019, 14:45
Yaygın olarak otomotiv sektöründe kullanılan platin ve benzin motorlu taşıtlarda katalitik çevirici parçası üretiminde kullanılan paladyumun fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret konusundaki söylemlerini yumuşatmalarının ardından yükseldi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisinden art arda gelen açıklamaların ardından, paladyum yüzde 3.86 artarak 1.532.49 dolara, platin yüzde 1.96 artarak 935.07 dolara yükseldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın yüzde 0.9 ve gümüş de yüzde 0.80 yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin "farklı düzeyde" ilerlediğini belirtirken Çin Ticaret Bakanlığı bir kez daha "eşitlik ve karşılıklı saygıya" dayanan bir karar alma umudunu dile getirdi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisinden art arda gelen açıklamaların ardından, paladyum yüzde 3.86 artarak 1.532.49 dolara, platin yüzde 1.96 artarak 935.07 dolara yükseldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın yüzde 0.9 ve gümüş de yüzde 0.80 yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin "farklı düzeyde" ilerlediğini belirtirken Çin Ticaret Bakanlığı bir kez daha "eşitlik ve karşılıklı saygıya" dayanan bir karar alma umudunu dile getirdi.
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