Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yüzde 6.6 arttı

İstanbul, 27 Şubat () - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.5 yükseldi.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre aynı düzeyde kaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 azaldı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saat

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.6 azaldı.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret - maaş

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.6, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18.1 arttı.

(Grafik - Tablo)