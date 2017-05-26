Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yüzde 5.1 arttı

İstanbul, 26 Mayıs () – Ticaret ve hizmet sektörlerinde 2017 yılının ilk çeyreğinde istihdam çok küçük oranda azalırken ciro endeksi yüzde 5.1 arttı. TÜİK’in araştırmasına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret...

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yüzde 5.1 arttı

İstanbul, 26 Mayıs () – Ticaret ve hizmet sektörlerinde 2017 yılının ilk çeyreğinde istihdam çok küçük oranda azalırken ciro endeksi yüzde 5.1 arttı.
TÜİK’in araştırmasına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.7 arttı.
Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam yüzde 0.3 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 azaldı.
Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saat yüzde 1.1 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 azaldı.
Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret - maaş yüzde 1.9 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı.

(Tablo ve grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246