“Ticaret sistemini güçlendirmek için iş dünyasının cesaretine ihtiyacımız var”

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, ticaret sisteminin “geliştirilmesi ve güçlendirilmesi” için iş toplumunun “cesaret, azim ve yenilikçiliğe” ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) Paris’te düzenlenen 100’üncü yıl konferansında konuşan Azevedo, ICC’ye çoklu ticarete yönelik desteği ve büyüme, gelişme, istihdam oluşturma ve istikrara yönelik katkıları için teşekkür etti. Konuşmasında Azevedo şunları söyledi:

“WTO’nun Direktörü olarak ICC’nin desteğini ne kadar önemsediğimizi belirtmek isterim. Küresel ticaretin şekillendirilmesi kapsamında bütün mali destek grupları ve paydaşların sesini duymaya oldukça önem veriyoruz. Bu sebeple şu an iş dünyasının desteği de daha önce olmadığı kadar önem taşıyor.

“Çoklu ticarette yeni bir yüzyıla doğru baktığımızda zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İş dünyası ve ICC’nin söz konusu zorluklarla mücadelede ve geleceği şekillendirmedeki rolü bir kez daha hayati değer taşıyor.

“Şu an küresel ticaretin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz. Gerilimler oldukça yüksek. Yalnızca 2018’de 580 milyar dolarlık ticarete yeni kısıtlayıcı önlemler getirildi. Bu rakam, geçen senenin neredeyse yedi katı daha fazla ve bu durum ticaretin büyümesini engelliyor. Geçen hafta açıkladığımız ve ticari büyümenin gidişatını gösteren çeyrek dönemlik Dünya Ticaret Görünümü’nün son 10 yılın en düşük düzeyine gerilediğini gördük.

“Bugün büyük bir belirsizlik durumuyla karşı karşıyayız. Bu durum yatırım ve tüketimi de doğrudan etkiliyor. Eğer bu belirsizliğin daha da ilerlemesine izin verirsek, bu durumun ekonomik etkisi daha zararlı ve uzun süreli olacaktır. Ticari işbirliğindeki bozulma finansal krizle mücadelede büyük bir etki yaratır.

“Çoklu ticarette yeni bir yüzyıla başlarken, bu ruhu yeniden ortaya çıkarmalıyız. Ticaret sistemini gelecekte de geliştirmek ve güçlendirmek için sizlerin cesareti, azmi ve yenilikçiliğinize ihtiyacımız var.” (Fotoğraflı)