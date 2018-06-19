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Ticaret savaşı endişeleriyle Dow Jones 100 puanın üzerinde düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – ABD’de hisseler Başkan Donald Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi uyguması ile düşüşle başladı. Bu vergi tabanının 200 miylar dolara yükseltileceği...

Ticaret savaşı endişeleriyle Dow Jones 100 puanın üzerinde düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – ABD’de hisseler Başkan Donald Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi uyguması ile düşüşle başladı. Bu vergi tabanının 200 miylar dolara yükseltileceği haberleriyle ise bugün de düşüşün sürmesi öngörülüyor.

Dow Jones sanayi endeksi Pazartesi günü 103.01 puan düşüşle 24 bin 987 puana gerilerken, S&P 500 hafif düşüşle 2 bin 773 puana geriledi. Nasdaq ise hafif bir artışla 7 bin 747 puana yükseldi.

Beklendiği üzere ABD’nin açıklamalarına Çin’den de misilleme geldi. Çin’in de ABD’den ithal ettiği birçok ürüne ek gümrük vergisi getirmesi iki dev ekonomi arasında tam bir ticaret savaşı başlayacağına dair endişeleri artırıyor.

Pazartesi günü ABD’de açıklanan konut pazarı endeksi Haziran’da iki puan düşüşle 68’e geriledi. Gelecek satış koşullarına dair endeks ise, inşaatçıların girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yedi ayın en düşük seviyesine, 76 düzeyine geriledi.  

Yakın New York Fed Başkanı John Williams Pazartesi günü yaptığı konuşmada finansal hizmetlerdeki davranışın değiştirilmesine odaklanan bir konferansta konuştu. Williams, sağlam büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon seviyesinin kendi beklentileri doğrultusunda olduğunu belirtti.  

Çinli e-ticaret devi JD.com Inc’in ABD borsasında işlem gören hisseleri Google’ın bu şirkete 550 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamasının ardından yükseldi.

ABD petrolü vadelileri yüzde 1.3 artışla 65.69 dolara yükseldi.

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