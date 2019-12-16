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Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı
Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Aralık () –ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi. Eylül ayındaki Suudi Aramco saldırısından...
EKONOMİ 16.12.2019, 17:01
Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Aralık () –ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.
Eylül ayındaki Suudi Aramco saldırısından bu yana en yüksek düzeye yükselen petrol fiyatları Şubat ayı teslimatları için Brent petrolde yüzde 0.28 artışla 65.42 dolara, ABD hafifi petrolünde ise yüzde 0.03 artışla 60.09 dolara yükseldi.
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