“Ticaret anlaşmaları çalışanları pahasına şirketlere hizmet etmek üzere tasarlandı”

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – Dünya Bankası eski baş ekonomisti Nobel ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz, ABD’nin yaptığı ticaret anlaşmalarının “çalışanları pahasına da olsa kurumsal şirketlere hizmet etmek üzere” tasarlandığını öne sürdü.

CNBC’de yer alan yazısında Stiglitz, küreselleşme ve korumacılık politikalarına dikkat çekerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülke müzakerecilerinin ABD müzakerecilerini “alt ettiği”, ABD’nin kötü ticaret anlaşmaları imzaladığı ve bu sebeple ülkedeki endüstri işlerinin kaybedildiği yönündeki iddiasının, ülkenin özellikle sanayisizleşen bölgelerinde destek bulduğunu belirtti. Diğer bir yandan küreselleşeme destekçilerinin de söz konusu iddialara karşı çıktığına ve ABD’nin korumacı politikalarının ticaretin oluşturduğu bütün kazanımlarını riske attığına dikkat çeken Stiglitz, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yaklaşık 20 yıldır küreselleşmenin yönetim şeklini farklı bir açıdan eleştiriyorum. Ticaret müzakerecilerimizin alt edildiği fikri oldukça gülünç çünkü yirminci yüzyıl sonu ticaret görüşmelerinden istediğimiz her şeyi aldık. Gelişmekte olan ülkelerin karşı çıkmasına rağmen, gelişmiş ülkelerin haklarını koruyan fikri mülkiyet politikalarımızı kabul ettirdik. Ülkeleri, piyasalarını bizim şirketlerimize açmaları için ikna ettik.

“Bu durumun Amerikalı işçilerin aleyhine olduğu doğru, küreselleşmeyle özellikle düşük vasıflı işçilerin maaşlarında düşüş görüldü. Fakat bu durum ABD’li müzakerecilerin istediklerini elde etmeleriyle doğru orantılı: sorun, küreselleşmeyi nasıl yönettiğimiz ve ne istediğimizle alakalı çünkü ticaret anlaşmaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde çalışanlar pahasına kurumsal şirketlerin çıkarlarına hizmet etmek üzere tasarlandı. Biz, ülke olarak küreselleşmenin zarar verdiği çalışanlarımızı korumak için gereken önlemleri almadık. Küreselleşmenin herkese fayda sağladığından emin olabilirdik fakat kurumsal açlık çok daha büyüktü. Kazananlar, kazançlarını kaybedenlerle paylaşmak istemediler.”

