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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 29 Ekim’de yeni bir dönem başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  İSTANBUL’da  yapımı devam eden yeni havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek olan İstanbul Yeni...

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 29 Ekim’de yeni bir dönem başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  İSTANBUL’da  yapımı devam eden yeni havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte havacılık sektöründe yeni bir dönem başlayacağını müjdeliyoruz” dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçaklarda dağıtılan Skylife dergisinin ocak sayısında İstanbul’da yapımı devam eden yeni havalimanıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. 2017 yılındaki başarılarını 2018 yılında daha da ileriye taşımak için büyük bir adım atacaklarını söyleyen Aycı, “Bildiğiniz gibi bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı ile havacılık sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını müjdeliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı olan 2023’e dair vizyonumuzun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşı olacak İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye ve THY olarak havacılık sektöründe daha çok büyük roller üsteleneceğiz” dedi.  

İSTANBUL, DÜNYA HAVACILIĞININ KALBİNİN ATTIĞI YER OLACAK

İstanbul’un dünyanın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Aycı, “İstanbul, havacılık sektörü açısından coğrafi olarak sahip olduğu mükemmel konumuyla, kıtaları birbirine bağlayan bir aktarma noktası. Ancak İstanbul Yeni Havalimanı güzide şehrimizin bu konumunu çok başka seviyelere taşıyacak. Tüm fazları tamamlandığında senede 200 milyon yolcu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak bu stratejik tesis sayesinde İstanbul, dünya havacılığının kalbinin attığı bir yer haline gelecek" dedi.

THY’YE AKILLI TESİS

Yeni havalimanına taşınma faaliyetlerinin son hız sürdüğünü belirten Aycı yazısında ayrıca, “Siz değerli misafirlerimizin rahatı ve konforunun yanı sıra Türk Hava Yolları marka deneyimini de eşsiz kılacak teknolojik imkanlarla donatılmış ‘Akıllı ‘ tesis olacak. Misafirlerimizle temas ettiğimiz tüm alanları baştan tasarladığımız, markamıza ve ülkemize yakışır nitelikte bir tesis ve bir havalimanının ötesinde başlı başına bir deneyim olacak. İstanbul Yeni havalimanı için sabırsızlanıyor, sizleri yeni yuvamızda ağırlamak adına şimdiden büyük bir heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

(FOTOĞRAF) 

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