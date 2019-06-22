THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma

Türk Hava Yolları(THY), Polonya’nın en büyük havayolu şirketi olan LOT Havayolları ile olan mevcut kod paylaşım anlaşmasını yeni hatlar da ekleyerek genişletti.Ortak uçuşların genişletilmesiyle THY'nin İstanbul'u, Varşova ve ötesine bağlayarak, yolculara hızlı ve kolay bağlantılar sağlayacağı duyuruldu.

Türk Hava Yolları, İstanbul – Varşova hattına ilave olarak, LOT Havayolları'nın Varşova'dan Krakow, Gdansk, Szczecin, Poznan, Wroclaw, Katowice ve Rzeszow'a yaptığı uçuşlarda kendi uçuş kodunu koyabilecek. LOT Havayolları da THY'nin İstanbul'dan Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Dalaman, Amman, Kahire, Bahreyn, Beyrut, Bağdat, Dubai, Kuveyt, Budapeşte, Johannesburg'a yaptığı uçuşlara kendi uçuş kodunu koyabilecek. Anlaşmayla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Bilal Ekşi; “Dünyadaki en çok ülkeye uçan havayolu olarak, LOT Havayolları ile aramızda mevcut bulunan kod paylaşımı anlaşmamıza yeni destinasyonlar eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı olarak LOT Havayolları ile uzun süredir faydalı ve yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Bu gelişmenin iyi olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğine ve bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

"YOLCULAR DAHA FAZLA UÇUŞ ALTERNATİFİNDEN FAYDALANACAK"

Ortak uçuşlarla yolcularının, Polonya, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabileceğine dikkat çeken Ekşi, "Yolcularımız uçuş konforlarını önemli ölçüde artırabilecekler. Şüphesiz bu anlaşma, ülkelerimizin ticari ve turizm bağlarını daha da güçlendirecektir.” dedi. LOT Havayolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Rafal Milczarski ise “THY ile genişletilmiş kod paylaşımı anlaşmamızın imzalanmasından çok memnun olmakla birlikte, bu anlaşmanın karşılıklı iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Türk Hava Yolları ile gelişen iş birliğimiz, LOT Hava Yolları’nın uçuş ağının genişlemesi ve yolcularımıza birçok cazip uçuş noktası sunmanın yanı sıra, anlaşmada yer alan İstanbul ötesindeki Ankara, Kahire ve Amman gibi sektörlerde de bağlantı ve uçuş deneyimini artıracak. Anlaşmamızın resmiyet kazanmasında emeği büyük olan Sayın Bilal Ekşi ve ekibine bu vesileyle teşekkür ediyor, genişletilmiş iş birliğimizin her iki taraf için de kazançlı olmasını diliyorum.’’ diye konuştu.

"ANLAŞMA İLE KESİNTİSİZ UÇUŞ İMKANI SAĞLANACAK"

Ortak uçuşların, İstanbul'u, Varşova ve ötesine bağlayarak, yolculara hızlı ve kolay bağlantılar sağlaması dışında İstanbul üzerinden yurtiçi ve yurtdışı noktalara da ulaşma imkânı sunacağı duyuruldu. Anaşma ile her iki havayolu şirketinin de yolcularına kendi bağlantı noktalarından kesintisiz uçuşlardan faydalanmalarını sağlayacağına da dikkat çekildi. Türk Hava Yolları, 124 ülkede 300’den fazla yolcu ve kargo destinasyonuna sefer düzenliyor. LOT Havayolları ise şu anda ABD, Kanada, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Hindistan ve Sri Lanka'ya doğrudan uzun menzilli bağlantı olmak üzere, dünyada 111 destinasyona uçuşlar yapıyor.(Fotoğraflı)