THY yeni evinde Türk çayını dünyaya tanıtacak

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Mart ()-Türk Hava Yolları'nın(THY) 6 Nisan'dan itibaren yeni merkezi olacak İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar yolcularının kullanımı için tahsis edilecek CIP Lounge'ın da Türk çayı için özel bir köşe de yapıldı. Dünyanın bir çok ülkesinden THY yolcusunun uğrayacağı beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak salon da oluşturulan köşe ile Türk çayının da dünyaya tanıtımı yapılacak.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcularının kullanımına tahsis edilecek olan 9 bin 200 metrekare büyüklüğündeki lounge'ı ile ilgili de çalışmalar son aşamaya geldi. 6 Nisan Cumartesi saat 14:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek THY'nin dış hat lounge'ın da yiyecek içecek noktalarının yanı sıra kütüphane, çocuk oyun odaları ve transit yolcular için yatak odaları da yer alıyor. Lounge büyük taşınma sonrası yolcuların hizmetine açılacak.

Yöresel lezzetler de salon da olacak

Türk mutfağından yöresel lezzetler de özel yolcu salonunda yolcuların beğenisine sunulucak. Dünya mutfağından da yiyeceklerin yer alacağı salon da her türlü damak tadına hitap eden lezzetler bulunacak. Türk gastronomisi için önemli katkı sağlaması beklenen salon da bazı özel köşeler de oluşturuldu.Bu köşelerden biri de Türk çayı için yapılan özel bir köşe oldu. Dev boyuttaki Karadeniz kadınlarının çay toplamasıyla ilgili fotoğraf eşliğinde Türk çayı köşesi oluşturuldu.THY, oluşturulan köşe ile Türk çayını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Taşınma öncesi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, aralarında dış hatlar Lounge'ın da olduğu İstanbul Havalimanı'nda incemeler de bulundu.Türk çayı köşesinin ilk konuğu olan Ekşi, son ziyaretinde de yolcu ve personelin tüm süreçlerini detaylı inceleyerek yapılan çalışmalara tam not verdi. Lounge’ın fotoğraflarını da Ekşi paylaştı.

“Büyük Göçe hazırız”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, “6 Nisan büyük göçe hazırız. İstanbul Havalimanında arkadaşlarımız ile birlikte son kontrollerimizi yaptık.Açılışa hazır Dış Hat Salonumuzda Türk Çayı köşesinde yorgunluk çayımızı içtik. Havalimanı da çok güzel! THY tesisleri de çok güzel!” açıklamasını yaptı.

Taşınma sırasında 35 saat kapalı olacak

Taşınma sırasında İstanbul Havalimanı'nda 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü Atatürk Havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.(Fotoğraflı)