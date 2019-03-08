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THY'ye turizm fuarı dopingi, Berlin seferleri doldu

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Mart () - Almanya'daki turizm fuarına katılım için dünyanın bir çok noktasından çok sayıda gidişin olması THY'nin Berlin uçuşlarında seyahat eden aktarmalı yolcu sayısını artırdı.  Almanya’da devam...

THY'ye turizm fuarı dopingi, Berlin seferleri doldu

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Mart () - Almanya'daki turizm fuarına katılım için dünyanın bir çok noktasından çok sayıda gidişin olması THY'nin Berlin uçuşlarında seyahat eden aktarmalı yolcu sayısını artırdı. 

Almanya’da devam eden ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na 180 ülkeden çok sayıda katılımcı ile ziyaretçi akın etti. Fuar için dünyanın birçok noktasından Türk Hava Yolları ile İstanbul aktarmalı Berlin'e uçanların sayısı da arttı.

Bütün kıtalardan fuara gidiş yapanların olması bağlantı saatleri nedeniyle THY'nin Berlin uçuşlarında yolcu sayılarına olumlu yansıdı. Fuara gidişler nedeniyle THY'nin doluluk oranlarında artışlar yaşanırken, seferlerde yer bulmak zorlaştı. Business sınıfında da doluluk oranlarındaki artış da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Birçok Berlin uçuşu dolu olarak yapıldı. 

Yolcu sayısı 300'ü geçen uçuşlar da yapıldı

THY, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan günde 4 kez Berlin'e uçarken, özellikle geniş gövdeli Airbus 330 tipi uçaklarla yapılan bir Berlin seferinde ise yolcu sayıları 300'ü de geçti. 6-10 Mart tarihleri arasındaki fuar da Türkiye stantlarına Almanların ilgisi de devam ediyor. Türk turizmciler, 10 Mart tarihine kadar ziyaretçilere kapılarını açık tutacak olan fuarda, Almanya'dan daha fazla turist getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fuar da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), konaklama sektörü, kentlerin ve THY'nin stantı ile yeni iş birlikleri için Türk turizmciler çalışmalar yapıyor.  (Fotoğraflı) 

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