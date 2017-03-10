THY'ye, Berlin’de ikram ödülü

TÜRK Hava Yolları (THY), Pasifik Bölgesi Seyahat Yazarları Birliği'nin 'En İyi Uçak İçi İkram Veren Havayolu' ödülünün sahibi oldu. THY'nin ödülü, ITB Berlin Fuarı'nda törenle verildi.1998'de Sri Lanka'daki Pasifik Alanı Seyahat Birliği (PATA) Konferansı'nda kurulan ve bölgenin önemli seyahat yazarlarından oluşan Pasifik Bölgesi Seyahat Yazarları Birliği (PATWA), 1999'dan itibaren yılda üç kez, önemli turizm organizasyonları bünyesinde düzenlediği etkinliklerle, turizmde hizmet veren başarılı kurum ve kuruluşları ödüllendiriyor. PATWA ödüllerinin bu yılki etkinliklerinden biri, dünyanın en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin Fuarı'nda gerçekleştirildi. 'En İyi Uçak İçi İkram Veren Havayolu Ödülü'ne layık görülen THY'nin ödülünü, Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur teslim aldı.THY, uzun yıllardır havayolu sektörünün en saygın değerlendirme kuruluşlarından biri olan Skytrax’in değerlendirmelerinde bölgesinde ikram ödüllerini topluyor. THY Skytrax’in geçen yıl yapılan değerlendirmede, 'En İyi Business Class İkram Servisi', 'En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı' ödülleri de almıştı.8-12 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda Türkiye, 3 bin 79 metrekare standa sahip. Türkiye standında yer alan THY standını ziyaret eden isimler arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor. THY, standı, fuar ziyaretçilerinin de yoğun ilgö gösterdiği standlardan biri.

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