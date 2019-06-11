THY Venezuela seferlerini artırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Haziran ()-Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelişlerde artışlar devam ederken Türk Hava Yolları da Venezuela seferlerini artırdı.

Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelişlerdeki artışlar bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Latin Amerika ülkelerinden 265 bin kişi Türkiye'ye geldi.2019 Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 28 artışla 75 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Türk Hava Yolları da gelişlerdeki artışa paralel olarak İstanbul aktdarmalı uçmak isteyen transit yolcuların da ilgisi ile Latin Amerika pazarından daha çok pay almaya başladı. THY, 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana(Küba)-Karakas(Venezuela) seferlerinde doluluk oranları da yolcu sayısı da arttı.Türk Hava Yolları'nın bu yılın ilk 4 ayında Latin Amerika uçuşlarında doluluk oranları yüzde 86,8'e çıkarken taşıdığı yolcu sayısı ise 34 bin oldu. Özellikle inanç turizmi için gelişler, THY'nin Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısını daha da artırdı.

KARAKAS SEFERLERİ HAFTADA 5'E ÇIKTI

THY, haftada 3 frekans olarak yaptığı İstanbul – Karakas – İstanbul seferlerini, 19 Haziran 2019 tarihi itibarıyla haftada 5'e çıkardı. Türkiye'ye gelen Venezuela vatandaş sayısı da 4 ayda yüzde 17,24 artarak 2 bin 578'e çıktı.Geçtiğimiz yıl ise yüzde 32 artışla 9 bin 246 Venezuela vatandaşı Türkiye'ye geldi.THY, Latin Amerika'da Kolombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana, Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao Paulo ve Venezuela'dan Karakas ve Panama'ya seferleri bulunuyor. THY ayrıca Meksika'da Mexico City ve Cancun'a da seferlere başlayacak.

TÜRK İŞ DÜNYASI DA İLK UÇUŞ İLE MEKSİKA'YA ÇIKARMA YAPACAK

Türk Hava Yolları, Meksika'ya 22 Ağustos 2019 tarihinden itibaren uçmaya başlıyor. İlk direkt uçuşa ile Türk iş dünyası Meksika'ya çıkarma yapacak. Ziyaret kapsamında Türk iş çevreleri, Meksika'nın önde gelen iş dünyası kuruluşları ve temsilcileri ile temaslar gerçekleştirecek.Bunun yanı sıra Türkiye-Meksika Yatırım Semineri düzenlenecek. Dünyanın en büyük 13'üncü ihracatçısı ve ithalatçısı konumunda olan Meksika ile Türkiye arasında otomotiv, elektrikli cihazlar, enerji, makine, iletken kablolar, motor parçaları, plastik, demir çelik, tıbbi cihazlar, kağıt, organik kimyasallar ve mücevher gibi birçok sektörde fırsatlar olabileceği belirtildi.

2018 YILINDA LATİN ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'YE GELİŞ SIRALAMASI(İLK 5)

1.Breziya: 78 bin 691

2.Arjantin:68 bin 668

3.Kolombiya:56 bin 31

4. Şili:14 bin 609

5.Venezuela:9 bin 246

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN ANTALYA AÇIKLAMASI

Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, turizme destek kapsamında Antalya'ya 19 yurt dışı şehirden haftada 64 tarifeli sefer yapıldığı bilgisini paylaştı. Sosyal medya hesabından Ekşi, "Turizmde işler iyi gidiyor. İlk 4 ayın verilerine göre Türkiye'ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,22 oranında arttı. THY mevcut operasyonu yanında Türkiye turizmine destek kapsamında Antalya'ya 19 yurt dışı şehirden haftada 64 tarifeli sefer yapmaktadır" açıklamasını yaptı. (Fotoğraflı)