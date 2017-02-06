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THY ve Halkbank'ın kamu payları da Varlık Fonu'na devredilecek

İstanbul, 6 Şubat () - Ziraat Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim şirketlerinin Hazine'ye ait hisselerinden sonra, Türk Havayolları ve Halkbankası'nın...

THY ve Halkbank'ın kamu payları da Varlık Fonu'na devredilecek

İstanbul, 6 Şubat () - Ziraat Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim şirketlerinin Hazine'ye ait hisselerinden sonra, Türk Havayolları ve Halkbankası'nın özelleştirme kapsamındaki hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Özelleştirme kapsam ve programında bulunan THY'nin yüzde 49.12 ve Türkiye Halkbankası'nın yüzde 51.1 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Ağustos 2016 tarihli Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir" denildi.  

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