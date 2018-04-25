THY Ukrayna'da 25'inci yılını kutluyor

Sonat Kerem / Kiev, 25 Nisan () - Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna uçuşlarına başlamasının 25’inci yıl dönümünü kutluyor.

THY’nin Ukrayna’daki 25’inci yılı nedeniyle Kiev Borispol Havaalanı’nda tören düzenlendi.

Törene Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, THY Doğu Avrupa ve Balkanlar Satış Başkan Yardımcısı Emre Menevşe, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Turizm ve Tatil Dairesi Müdürü Oksana Serdyuk ile Borispol Havaalanı Genel Müdürü Yardımcısı Yevgeniy Dıhne katıldı.

Basın toplantısında konuşan Büyükelçi Tezel, “THY’nin Ukrayna’ya girişinin 25’inci yılını kutluyoruz. THY Ukrayna’yı yalnızca dış pazar olarak değil, birlikte büyüyebileceği bir ortak olarak görüyor” dedi.

Borispol Havaalanının da bu yıl 25’inci yılını kutladığını hatırlatan Borispol Havalanı Genel Müdür Yardımcısı Yevgeniy Dıhne, THY’nin Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Dıhne, Borispol Havaalanı’nın modernizasyonu konusunda gösterdiği çabalardan dolayı da THY’ye teşekkür etti.

THY Doğu Avrupa ve Balkanlar Satış Başkan Yardımcısı Emre Menevşe de, “THY, dünyada 121 ülkeye ve 302 şehre uçan, uçulan ülke sayısında dünyada birinci, destinasyon sayısında dördüncü sırada olan bir şirket olarak hava yolu sektöründe herkesin takdirini kazandı. THY 1993 yılında Kiev uçuşlarına haftada iki sefer ile başladı. Bu çeyrek asırlık süreç sonucunda Kiev’e geniş gövde ile kısa menzilli uçuş gerçekleştiren tek hava yolu şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Her geçen yıl Ukrayna’da daha iyi hizmet kalitesi sunarak ve daha fazla yolcu sayısına ulaşarak yeni başarılar elde ediyoruz. 2018 sonunda açılacak yeni havaalanımızın vereceği güç ve motivasyon ile hizmet kalitemizi ve yolcu sayımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. 25’inci yıl dönümümüz, Ukrayna ile Türkiye ilişkilerinin ne kadar köklü ve sağlam olduğunun göstergesidir. Kiev’e son beş yılda 4 binden fazla yolcu seferi yapıp, 1 milyonun üzerinde yolcu taşıdık” diye konuştu.

THY’nin Ukrayna’da faaliyet gösteren ilk yabancı hava yolu şirketlerinden biri olduğunu belirten Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Turizm ve Tatil Dairesi Müdürü Oksana Serdyuk, “THY’nin sunduğu yüksek kaliteli hizmetler rekabeti artırıyor ve neticede yolcular bundan faydalanıyor. Çeyrek yüzyıl boyunca Ukrayna ile dünyayı bağlayan THY, Ukrayna’dan yurt dışına giden turist sayısının ve iş aktifliğinin artmasına, Ukrayna’nın ulaşılabilir bir destinasyon olarak prestij kazanmasına katkı sağladı” dedi.

THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı ise, “Ukrayna’da uçtuğumuz şehirlerdeki turizm, ticaret ve iş gücüne katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

1993 yılında Ukrayna’ya ilk uçuşunu yapan THY, bugün Ukrayna’nın Kiev, Odessa, Harkov, Lvov, Zaporoje ve Herson kentlerinden haftada 61 uçuş düzenliyor. (Fotoğraflı)