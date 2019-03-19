THY pilot arayışlarına hız verdi: Yeni başvurular Haziran'da

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Mart () - İstanbul Havalimanı'nın açılması ile beraber filosu ve uçtuğu nokta sayısı daha da artacak olan Türk Hava Yolları (THY) pilot arayışlarına hız verdi. Kokpit ihtiyacını karşılamak adına THY, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanını Haziran ayında yayınlamayı planladığını duyurdu.Türk Hava Yolları daha önce de pilot yetkinliklerinin ölçüldüğü CRM sürecinde 2019 öncesinde iki kez olumsuz not alan ikinci pilot aday adaylarının sürece yeniden katılacağını açıklamıştı.

Eğitimini başarıyla tamamlayanlar ikinci pilot olarak uçuşlara başlıyor

Pilot adayları,THY kariyer sitesinde yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Ayrıca, uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor. Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dâhil oluyor.Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı oluyor ve diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip oluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak THY filosuna dâhil oluyor.

Daha önceki ilanlarda ikinci pilot aday adayı için başvuru için aranan koşullar şöyleydi:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

- En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

- 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak

- Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak

- Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek

- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

- Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak

- Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

- TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

- IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking : 6)