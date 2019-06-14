THY 'Melekler Kenti'nde 1 milyon 695 bin yolcuya ulaştı

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Haziran () - Türk Hava Yolları(THY) 2011 yılının mart ayından itibaren uçuşlara başladığı 'Melekler Şehri' olarak da anılan Los Angeles hattında bugüne kadar 1 milyon 695 bin yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Los Angeles’e uçuşlarında 8 yılda 1 milyon 695 bin yolcu taşıdı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 36 bin 500'ü giden olmak üzere 73 bin yolcu Los Angeles hattında THY ile uçtu. THY ile geçtiğimiz yıl ise 114 bini gidiş olmak üzere toplam 228 bin yolcu Los Angeles hattında seyahat etti. THY, Kuzey Amerika'da bu yılın ocak-nisan döneminde ise 194 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranları ise bu pazarda yüzde 88,3 oldu.

Çok sayıda transit yolcu taşıyor

Türk Hava Yolları'nın Los Angeles seferlerinde transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olurken, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında özellikle Los Angeles’ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD'li İstanbul aktarmalı transit olarak uçuş yapıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan’dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles’a Boeing 777 tipi uçaklarla her gün İstanbul Havalimanı'ndan saat 13:05'de uçuş yapıyor.

THY’nin Los Angeles hattında yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı

2019:73 bin(Ocak-Nisan)

2018:228 bin 450

2017:218 bin 569

2016:239 bin 435

2015:210 bin 409

2014:214 bin 919

2013:213 bin 517

2012:196 bin 910

2011(Mart ayında seferlere başladı)100 bin 623

(Fotoğraflı)