THY en büyük turizm şirketleri listesinde

İstanbul, 9 Şubat () – Türk Hava Yolları’nın dünyanın en büyük 100 turizm şirketi arasında 23. sırada yer aldığı açıklandı. THY, havayolu şirketleri arasında 18. Sırada yer alırken Türkiye’nin de turizm alanında yapılan reklam harcamalarında 6. en çok reklam yapan ülke olduğu belirtildi. 16-18 Şubat’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “World Tourism Forum Global Meeting” öncesinde yapılan basın toplantısı ile Türkiye’de bir ilke imza atarak Tourism 100’ ünü açıklandı. World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, World Tourism Forum Global Meeting hakkında bilgiler verdi. Bulut Bağcı aynı zamanda 16-18 Şubat İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Global Metting’ de 20’ den fazla ülkenin kültür bakanını ağırlayacaklarını da belirtti. Forumun kendi hesaplarıyla 75 milyon dolarlık bir bütçesi olduğunu, belirten Bağcı, buna kendi gelenler de eklendiğinde rakamın ikiye katlanacağını söyledi. Bağcı, forumda aralarında 17 milyon kişilik takipçi sayısıyla sosyal medya fenomeni olan Zach King, 200’e yakın blogger ve 15 milyon takipçisi olan discover planet grubunun da bulunduğu turizm liderlerinin katılacağını vurguladı. Bulut Bağcı, “Turizmin öncü firmalarını böylesine ciddi bir analizle açıklamak 2017 vizyonumuz için gerçekten belirleyici bir etken olacaktır. Her sene büyüyen ve gelişen World Tourism Forum Global Meeting’in bu anlamda sektöre yapacağı katkının farkındayız. Özellikle THY gibi Türkiye’nin gururu bir markanın ilk 23’de yer alması da hepimiz için memnuniyet vericidir.” dedi. Toplantıda konuşan Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, ciro bazında ‘Tourism 100’ raporunu basın mensuplarıyla paylaştı. Tolon, ciro bazında dünyanın en büyük 100 turizm şirketi raporunda; havayolu şirketleri, online ve offline seyahat acenteleri gibi global otel ve otel zincirlerini açıkladı. Tolon’un açıklamasına göre THY havayolları firmaları arasında 18. sırada bulunuyor. THY, global Turizm turizm firmaları arasında da 23. sırada tek Türk firması olarak yer alıyor. Tolon araştırma ile ilgili olarak şunları söyledi: “Nielsen Grubu olarak World Tourism Forum için gerçekleştirdiğimiz araştırma neticesinde turizm sektörün en büyük firmalarını hem cirosal hem de reklam yatırımları bazında tespit ettik. Türkiye, turizm reklamları araştırmasında 6. sırada yer alıyor. İlk sırada Amerika yer alıyor. Halka açık şirketler dahilinde konaklama, acente ve havayolu şirketlerine ait ciro bazında analizler ile global rekabetin oldukça yüksek olduğu Turizm sektörünü mercek altına aldık ve kategoriler bazında cirosal bazda en büyük firmaların kimler olduğunu belirledik. Ciro bazında gerçekleştirdiğimiz araştırma neticesinde T 100 olarak adlandırdığımız Turizm sektöründe Dünya’nın en yüksek ciroya sahip 100 şirketini belirleyerek en büyüklerin kimler olduğunu saptadık. Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere 10 farklı ülkede Turizm reklam harcamalarını inceleyerek Türkiye dahil 10 ülke için turizm sektöründe en fazla reklam harcaması yapılan ülkeler, zamanlar ve mecralar konusunda detaylı bilgilere ulaştık. Hem ülkeler arasında, hem de uluslararası firmalar bazında rekabetin oldukça yoğun olduğu sektörlerin başında gelen Turizm Sektörü ile ilgili Global Araştırmamız ile World Tourism Forum’da yer alan firma ve kuruluşlara katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 10 farklı ülkede konaklama sektörü bazında 9.125 firma ve havayolu taşıma sektörü ile ilgili 1.367 farklı reklam veren markanın, reklam yatırımlarını harmonize ederek ilk defa World Tourism Forum’da paylaşacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız.” Turizimin Davosu “World Tourism Forum Global Meeting” 16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak Global Meeting’in ağırlayacağı Dünyaca ünlü isimler arasında; Facebook Spokeperson’ı ve Silikon Vadisi’nin en güçlü kadını, Zuckerberg Media’nın kurucusu Randi Zuckerberg, İngiltere Dışişleri Eski Bakanı, International Rescue Committee (IRC)’nin hem Başkanı hem de Yönetim Kurulu Başkanı David Miliband, Tony Blair Başbakanlığı süresinde İçişleri ve Dışişleri Bakanı olan Jack Straw, İsveç’in en büyük turizm tanıtım ofisi Visit Stockholm’un Ceo’su Thomas Anderson ve “UNWTO Özel Büyükelçisi ve eski World Travel & Tourism Council Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Michael Frenzel ve dünyada yarattığı illüzyonlarla konuşulan ve geliştirdiği muhteşem içeriklerle büyük ilgi toplayan Zach King yer alıyor. T20 kapsamında 20 ülkeden, 20 Turizm Bakanı bir araya geliyor World Tourism Forum Global Meeting, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 turizm bakanını Tourism20 toplantısında bir araya getirecek. Yuvarlak masa düzeninde gerçekleştirilecek olan Tourism20 toplantısında sektörün önde gelen liderleri ve karar vericileri, dünya turizminin gelişimiyle ilgili fikirlerini paylaşacaklar. Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna katılan ülkeler arasında yer alıyor. World Tourism Awards ile sektörün en iyileri belirleniyor 3 gün süreyle devam edecek forumda; online turizm, siyasetin turizm sektörüne etkisi, sektördeki yeni trendler, uluslararası spor organizasyonların turizme katkısı, kongre, sağlık, alışveriş turizmi gibi başlıklar ele alınacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasi otoriteyi bir araya getirecek. Forum kapsamında sektörün en iyileri de Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek olan "World Tourism Awards" töreninde ödüllendirilecek. Turizm alanında hizmet kalitesi yüksek şirketlerin sürdürülebilir projelerle turizm endüstrisine olan katkılarının ödüllendirileceği organizasyon ile sektörün en iyileri 35 kategoride ödüllendirilecek.