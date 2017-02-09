THY en büyük turizm şirketleri listesinde - 2 (Turism 100 listesi eklendi)

Sıralama

Seyahat & Turizm Şirketleri

Kategori

1

American Airlines Group

Havayolu

2

Delta Air Lines

Havayolu

3

United Continental Holdings

Havayolu

4

Lufthansa Group

Havayolu

5

Air FranceKLM

Havayolu

6

IAG (BA+Aer Lingus+Iberia+Vuelis)

Havayolu

7

Emirates¹

Havayolu

8

Intercontinental Hotels Group

Oteller

9

Southwest Airlines

Havayolu

10

TUI Group⁸

Tur Operatörleri

11

China Southern Airlines

Havayolu

12

Air China

Havayolu

13

All Nippon Airways (ANA Group)¹

Havayolu

14

China Eastern Airlines

Havayolu

15

Mariott International

Oteller

16

Cathay Pacific Group

Havayolu

17

Thomas Cook Group Plc⁸

Tur Operatörleri

18

Qantas Airways²

Havayolu

19

Hilton Worldwide Holdings

Oteller

20

Japan Airlines²

Havayolu

21

Singapore Airlines¹

Havayolu

22

Air Canada¹

Havayolu

23

Turkish Airlines

Havayolu

24

Korean Air

Havayolu

25

Qatar Airways¹

Havayolu

26

Latam Airlines Group

Havayolu

27

Priceline Group

Seyahat Acentaları

28

Ryanair Holdings¹

Havayolu

29

easyJet

Havayolu

30

Aeroflot Group

Havayolu

31

Expedia Inc.

Seyahat Acentaları

32

jetBlue Airways

Havayolu

33

Accor Hotels Group

Oteller

34

Starwood Hotels& Resorts

Oteller

35

Thai Airways

Havayolu

36

Hainan Airlines

Havayolu

37

Alaska Airlines

Havayolu

38

Wyndham Hotel Group

Oteller

39

Asiana Airlines

Havayolu

40

SAS Scandinavian³

Havayolu

41

Air Berlin

Havayolu

42

H.I.S Group³

Seyahat Acentaları

43

Avianca

Havayolu

44

Hyatt Hotels Corp.

Oteller

45

Eva Airways Corp.

Havayolu

46

Rewe Group/ Rewe Reisen

Seyahat Acentaları

47

China Airlines

Havayolu

48

Garuda Indonesia

Havayolu

49

Virgin Australia Group³

Havayolu

50

Jet Airways¹

Havayolu

51

China Intl. Travel Service Corp.

Tur Operatörleri

52

Kuoni Group

Tur Operatörleri

53

Air New Zealand³

Havayolu

54

WestJet

Havayolu

55

Vietnam Airlines

Havayolu

56

Aeromexico

Havayolu

57

Transat A.T.³

Tur Operatörleri

58

Norwegian Air Shuttle

Havayolu

59

Whitbread PLC¹˒⁶

Oteller

60

Crown Resorts Australia²

Oteller

61

Finnair

Havayolu

62

Indigo¹

Havayolu

63

GOL Airlines

Havayolu

64

Hawaiian Airlines

Havayolu

65

Al Tayyar Travel Group

Seyahat Acentaları

66

Copa Airlines

Havayolu

67

South African Airways Group¹

Havayolu

68

Spirit Airlines

Havayolu

69

Shangri-La Asia Ltd.

Oteller

70

Dart Group

Tur Operatörleri

71

El Al Airlines

Havayolu

72

Shanghai Jin Jiang Intl. Hotels

Oteller

73

Melia Hotels Intl.

Oteller

74

Flight Center Travel Group²

Seyahat Acentaları

75

China CYTS Tours Holdings

Seyahat Acentaları

76

Ctrip.com Intl. Ltd.

Seyahat Acentaları

77

AirAsia

Havayolu

78

Wizzair Holdings¹

Havayolu

79

Rakuten Inc./Rakuten Travel

Seyahat Acentaları

80

Virgin America

Havayolu

81

NH Hoteles

Oteller

82

TripAdvisor

Seyahat Acentaları

83

Scandic Hotels Group AB

Oteller

84

Mandarin Oriental Intl. Hotels

Oteller

85

Beijing Utour International Travel Service Ltd.

Tur Operatörleri

86

Juneyao Airlines

Havayolu

87

Spring Airlines

Havayolu

88

Extended Stay America

Oteller

89

Pegasus Airlines

Havayolu

90

Allegiant Airlines

Havayolu

91

CEBU Pacific

Havayolu

92

Tuniu Corporation

Tur Operatörleri

93

Resorttrust Inc. (XIV Hotels)¹

Oteller

94

UTAir Aviation

Havayolu

95

Volaris Airlines

Havayolu

96

Icelandair

Havayolu

97

Kenya Airways²

Havayolu

98

Carlson Rezidor Hotel Group

Oteller

99

Aegean Airlines

Havayolu

100

Air Arabia

Havayolu

NOT

2015 İçin Normal Mali Yıl Takvim Yılıdır. (1 Ocak- 31 Aralık)

¹ Mali yıl 1 Nisan 2015’ te başlar, 31 Mart 2016’ da biter.

² Mali yıl 1 Temmuz 2015’ te başlar ve 30 haziran 2016’ da biter.

³ Mali yıl 1 kasım 2014’ de başlar ve 31 Ekim 2015’ de biter.

⁴ Tüm yerel para birimleri ait oldukları mali yılın 12 aylık ortalaması baz alınarak Amerikan dolarına çevrilir .

⁶ Sadece otel & restoran operasyonlarından gelen kazancı kapsar.

⁸ Mali yıl 1 Ekim 2015’ de başlar ve 30 Eylül 2016’ da biter.