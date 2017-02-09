THY en büyük turizm şirketleri listesinde - 2 (Turism 100 listesi eklendi)

Sıralama
Seyahat & Turizm Şirketleri
Kategori
1
American Airlines Group
Havayolu
2
Delta Air Lines
Havayolu
3
United Continental Holdings
Havayolu
4
Lufthansa Group
Havayolu
5
Air FranceKLM
Havayolu
6
IAG (BA+Aer Lingus+Iberia+Vuelis)
Havayolu
7
Emirates¹
Havayolu
8
Intercontinental Hotels Group
Oteller
9
Southwest Airlines
Havayolu
10
TUI Group⁸
Tur Operatörleri
11
China Southern Airlines
Havayolu
12
Air China
Havayolu
13
All Nippon Airways (ANA Group)¹
Havayolu
14
China Eastern Airlines
Havayolu
15
Mariott International
Oteller
16
Cathay Pacific Group
Havayolu
17
Thomas Cook Group Plc⁸
Tur Operatörleri
18
Qantas Airways²
Havayolu
19
Hilton Worldwide Holdings
Oteller
20
Japan Airlines²
Havayolu
21
Singapore Airlines¹
Havayolu
22
Air Canada¹
Havayolu
23
Turkish Airlines
Havayolu
24
Korean Air
Havayolu
25
Qatar Airways¹
Havayolu
26
Latam Airlines Group
Havayolu
27
Priceline Group
Seyahat Acentaları
28
Ryanair Holdings¹
Havayolu
29
easyJet
Havayolu
30
Aeroflot Group
Havayolu
31
Expedia Inc.
Seyahat Acentaları
32
jetBlue Airways
Havayolu
33
Accor Hotels Group
Oteller
34
Starwood Hotels& Resorts
Oteller
35
Thai Airways
Havayolu
36
Hainan Airlines
Havayolu
37
Alaska Airlines
Havayolu
38
Wyndham Hotel Group
Oteller
39
Asiana Airlines
Havayolu
40
SAS Scandinavian³
Havayolu
41
Air Berlin
Havayolu
42
H.I.S Group³
Seyahat Acentaları
43
Avianca
Havayolu
44
Hyatt Hotels Corp.
Oteller
45
Eva Airways Corp.
Havayolu
46
Rewe Group/ Rewe Reisen
Seyahat Acentaları
47
China Airlines
Havayolu
48
Garuda Indonesia
Havayolu
49
Virgin Australia Group³
Havayolu
50
Jet Airways¹
Havayolu
51
China Intl. Travel Service Corp.
Tur Operatörleri
52
Kuoni Group
Tur Operatörleri
53
Air New Zealand³
Havayolu
54
WestJet
Havayolu
55
Vietnam Airlines
Havayolu
56
Aeromexico
Havayolu
57
Transat A.T.³
Tur Operatörleri
58
Norwegian Air Shuttle
Havayolu
59
Whitbread PLC¹˒⁶
Oteller
60
Crown Resorts Australia²
Oteller
61
Finnair
Havayolu
62
Indigo¹
Havayolu
63
GOL Airlines
Havayolu
64
Hawaiian Airlines
Havayolu
65
Al Tayyar Travel Group
Seyahat Acentaları
66
Copa Airlines
Havayolu
67
South African Airways Group¹
Havayolu
68
Spirit Airlines
Havayolu
69
Shangri-La Asia Ltd.
Oteller
70
Dart Group
Tur Operatörleri
71
El Al Airlines
Havayolu
72
Shanghai Jin Jiang Intl. Hotels
Oteller
73
Melia Hotels Intl.
Oteller
74
Flight Center Travel Group²
Seyahat Acentaları
75
China CYTS Tours Holdings
Seyahat Acentaları
76
Ctrip.com Intl. Ltd.
Seyahat Acentaları
77
AirAsia
Havayolu
78
Wizzair Holdings¹
Havayolu
79
Rakuten Inc./Rakuten Travel
Seyahat Acentaları
80
Virgin America
Havayolu
81
NH Hoteles
Oteller
82
TripAdvisor
Seyahat Acentaları
83
Scandic Hotels Group AB
Oteller
84
Mandarin Oriental Intl. Hotels
Oteller
85
Beijing Utour International Travel Service Ltd.
Tur Operatörleri
86
Juneyao Airlines
Havayolu
87
Spring Airlines
Havayolu
88
Extended Stay America
Oteller
89
Pegasus Airlines
Havayolu
90
Allegiant Airlines
Havayolu
91
CEBU Pacific
Havayolu
92
Tuniu Corporation
Tur Operatörleri
93
Resorttrust Inc. (XIV Hotels)¹
Oteller
94
UTAir Aviation
Havayolu
95
Volaris Airlines
Havayolu
96
Icelandair
Havayolu
97
Kenya Airways²
Havayolu
98
Carlson Rezidor Hotel Group
Oteller
99
Aegean Airlines
Havayolu
100
Air Arabia
Havayolu
NOT
2015 İçin Normal Mali Yıl Takvim Yılıdır. (1 Ocak- 31 Aralık)
¹ Mali yıl 1 Nisan 2015’ te başlar, 31 Mart 2016’ da biter.
² Mali yıl 1 Temmuz 2015’ te başlar ve 30 haziran 2016’ da biter.
³ Mali yıl 1 kasım 2014’ de başlar ve 31 Ekim 2015’ de biter.
⁴ Tüm yerel para birimleri ait oldukları mali yılın 12 aylık ortalaması baz alınarak Amerikan dolarına çevrilir .
⁶ Sadece otel & restoran operasyonlarından gelen kazancı kapsar.
⁸ Mali yıl 1 Ekim 2015’ de başlar ve 30 Eylül 2016’ da biter.