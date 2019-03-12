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THY Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının ticari operasyonlarını durdurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Mart () - Türk Havayolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal...

THY Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının ticari operasyonlarını durdurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Mart () - Türk Havayolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Sevgili Yolcularımız

 "Uçuş emniyeti ve güvenliğimiz birinci önceliğimizdir. 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.
"737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz.
"Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz.
"Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur."

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