“THY 2023’te Avrupa’da ilk 3’e girecek”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Sivil Havacılık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Ekşi, "THY yolcu gelirleri açısından dünyada 13'üncü, Avrupa'da ise ilk 5'te yer alıyor. Hedefimiz 2023'e kadar dünyada ilk 10'a, Avrupa'da ilk 3'e girmek” diyerek gençleri THY’nin pilot yetiştirme programına kayıt yaptırmaya çağırdı.

THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, Tüm Sivil Havacılar Derneği ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen, 'Havacılık Yönetimi Sempozyumu’na katıldı. THY’nin tarihsel gelişiminden bahseden Ekşi, “THY 1933'te kuruldu. İlk kurulduğunda sadece 5 uçakla 4 noktaya uçuş sağlanabiliyordu. Bugün THY, Türkiye’de her yere Dünyada ise birçok yere uçuş sağlayabiliyor” dedi.

THY logosundaki yaban kazının da sembolik bir önemi olduğuna vurgu yapan Ekşi, “Logomuzdaki yaban kazı 1959'da geliştirildi. Yaban kazı en yükseğe çıkan ve okyanus ötesi uçabilen bir kuş, bugünkü vizyonumuza çok uygun” ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKEYE UÇAN FİRMASI"

THY’de dönüşümün, 2003'te başladığını belirten Ekşi, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Havayolu halkın yolu olacak’ sözü THY'nin geçirdiği dönüşümün işaret fişeğidir. 2003’te 55 ülkede 103 noktaya sefer düzenliyorduk. THY, dünya genelinde tanınmayan, kalitesi olmayan ve rakipleriyle rekabet edemeyen bir konumdaydı. Dönüşümün başlamasıyla birlikte geldiğimiz noktada, dünyanın en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olduk. Bugün THY, 121 farklı ülkeye sefer düzenliyor. Bu başarı THY’nin, Cumhurbaşkanımızın sözüyle üzerinde kurulan baskının kaldırılmasıyla yakalandı. Türk dış politikası gelişti ve büyükelçilik açılan her yere THY şubesi de açıldı” şeklinde konuştu.

"DÜNYADA 13’NCÜ, AVRUPA’DA İLK 5’TE"

THY CEO’su Bilal Ekşi, dünya gelirleri açısından THY’nin dünyada 13’ncü olduğunu, Avrupa’da ise ilk 5’te yer aldığını söyledi, 2023 hedeflerini açıkladı. Ekşi şöyle devam etti:

“Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 17'nci ülkesi olduğunu düşünürsek bu büyük gurur verici bir olay. Hedefimiz 2023'e kadar dünyada ilk 10'a, Avrupa'da ilk 3'e girmek.”

"3 KAT BÜYÜME SAĞLADI"

“Dünya genelinde de sivil havacılık gelişiyor. Ancak Türkiye, dünya geneline oranla 3 kat büyüme sağladı” diyen Ekşi, “Atatürk Havalimanı artık kapasitesini doldurdu. THY burada büyüyemiyor. 3. Havalimanı açıldığında 5 paralel pisti ve 200 milyon yolcu kapasitesiyle hem Türkiye hem İstanbul dünyanın en büyük aktarma merkezi olacak” dedi.

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