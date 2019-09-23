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Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu
DÜNYANIN en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizin ardından resmen tasfiye sürecine girdi. Şirketin internet sitesinden, tüm uçuşlar ve rezervasyonların iptal edildiği duyuruldu. İngiltere'de 1841...
EKONOMİ 23.09.2019, 13:09
DÜNYANIN en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizin ardından resmen tasfiye sürecine girdi. Şirketin internet sitesinden, tüm uçuşlar ve rezervasyonların iptal edildiği duyuruldu.
İngiltere'de 1841 yılında kurulan ve dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizi atlatamayarak, dün gece resmen tasfiye sürecine girdi. Thomas Cook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, şirketin zorunlu tasfiye sürecine girdiği belirtilerek, tüm uçuşlar ve tatil rezervasyonlarının iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada, tatilleri devam eden Thomas Cook müşterileri ile gelecek günler için tatil satın alanlara yönelik çalışmaların, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) tarafından yapıldığı kaydedildi.
Yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık eden, 2018 yılında cirosu 12 milyar dolara ulaşan Thomas Cook, doğrudan 21 bin insanı istihdam ediyordu. 1841 yılında kurulan şirketin, 2.1 milyar dolar borcu bulunuyor.
İngiltere'de 1841 yılında kurulan ve dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizi atlatamayarak, dün gece resmen tasfiye sürecine girdi. Thomas Cook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, şirketin zorunlu tasfiye sürecine girdiği belirtilerek, tüm uçuşlar ve tatil rezervasyonlarının iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada, tatilleri devam eden Thomas Cook müşterileri ile gelecek günler için tatil satın alanlara yönelik çalışmaların, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) tarafından yapıldığı kaydedildi.
Yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık eden, 2018 yılında cirosu 12 milyar dolara ulaşan Thomas Cook, doğrudan 21 bin insanı istihdam ediyordu. 1841 yılında kurulan şirketin, 2.1 milyar dolar borcu bulunuyor.
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