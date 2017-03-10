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THK 6 ildeki 12 taşınmazını satıyor

İstanbul, 10 Mart () – Uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşayan ve personelin maaşını ödeyemeyen Türk Hava Kurumu (THK), 6 ildeki 12 taşınmazını satışa çıkardı. Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında yer alan...

THK 6 ildeki 12 taşınmazını satıyor

İstanbul, 10 Mart () – Uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşayan ve personelin maaşını ödeyemeyen Türk Hava Kurumu (THK), 6 ildeki 12 taşınmazını satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında yer alan satışta THK, İstanbul, Denizli, Kırıkkale, Mersin, Eskişehir ve Niğde’de daire ve dükkanlar kapalı teklif açık artırma ile satılacak.

Satılacak taşınmazlar:

1 - Denizli İli, Merkez İlçesi, Hacıkaplanlar Mah., (275 ada 16 parsel) Atatürk Cad., Kurbet Apt. Sit. No: 32/17

2 - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mah., Selmani Pak Cad., (448 ada 82 parsel) Demircioğlu İşhanı 1. kat 108 nolu büro

3 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık Mahallesi (108 ada 10 parsel) 589. Sokak, No: 4/3

4 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık Mahallesi (108 ada 10 parsel) 589. Sokak, No: 4/4

5 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık Mahallesi (108 ada 10 parsel) 589. Sokak, No: 4/7

6 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/2

7 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/4

8 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/5

9 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/8

10 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48

11 - Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi (13244 ada 5 parsel) Sökmen Sokak, No: 9/2

12 - Niğde İli, Bor İlçesi, Harım Mahallesi (245 ada 28 parsel) Öğretmen Melahat İzgi Caddesi, No: 2/5

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