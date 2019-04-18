Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

The WSJ: Uber sürücüsüz araç için 7 milyar dolar yatırım alabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Nisan () – ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies’in sürücüsüz araç departmanı için 7.2 milyar dolar yatırım almaya hazırlandığı öne sürüldü. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre,...

The WSJ: Uber sürücüsüz araç için 7 milyar dolar yatırım alabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Nisan () – ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies’in sürücüsüz araç departmanı için 7.2 milyar dolar yatırım almaya hazırlandığı öne sürüldü.
The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, söz konusu yatırım için oluşturulan anlaşma kapsamında aralarında SoftBank Group, Toyota Motor Corp ve Japona merkezli araba parçaları tedarikçisi Denso Corp’un da bulunduğu yatırımcıların, Uber’in sürücüsüz araç departmanı için birer milyar dolar değerinde yatırım yapması bekleniyor. Haberde yer alan kaynaklar, Uber’in söz konusu departmanın değeri ve büyüme beklentilerini ortaya koymak amacıyla, sürücüsüz araç çalışmaları için yatırım anlaşmasını halka arz (IPO) öncesi tamamlamayı hedeflediğini öne sürdü.
Uber’in sürücüsüz araç departmanı için yatırımcılarla görüşmeler yaptığı haberleri ilk kez Mart ayında duyurulurken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) IPO prospektüsünü sunan şirketin Mayıs ayında halka arzını yapması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328