Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

The WSJ: Harley Davidson Çin’de "küçük boy" motosiklet üretecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley Davidson, Çin merkezli Qianjiang Motorcycle Co ile yaptığı işbirliğiyle, Çin’de "küçük boy motosiklet modelleri" üretecek. The Wall Street Journal’da...

The WSJ: Harley Davidson Çin’de "küçük boy" motosiklet üretecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley Davidson, Çin merkezli Qianjiang Motorcycle Co ile yaptığı işbirliğiyle, Çin’de "küçük boy motosiklet modelleri" üretecek.
The Wall Street Journal’da yer alan habere göre söz konusu işbirliği şirketin ABD’de küçülen piyasanın ardından deniz aşırı ülkelerde genişleme stratejisi kapsamında yapılırken, Harley Davidson mevcut motosikletlerinin yarısını 2027 yılına kadar yurt dışında satmayı hedefliyor.
Şirket açıklamasında Çin’de üretilecek olan motosikletin 338 CC motor silindir hacmine sahip olacağı belirtilirken, karşılaştırılma açısından Harley’in ABD’de üretilen motosikletinin 601 CC silindir hacmine sahip olduğu vurgulandı.
Harley Davidson ayrıca, söz konusu yeni motosikletin fiziksel olarak orijinal Harley Davidson modeliyle benzerlikler taşıması nedeniyle Çin’in en seçkin motosikleti olmasının beklendiğini ve gelecek yıl piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.
Gelişmelerin ardından Harley Davidson hisseleri açılış öncesinde New York Borsası'nda yüzde 1.22 yükseldi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328