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The WSJ-BC Partners 4 milyar dolara GardaWorld’ü satın almaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Birleşik Krallık merkezli özel sermaye şirketi BC Partners, Kanada merkezli özel güvenlik şirketi GardaWorld Security hisselerinin yüzde 51’ini satın almak için Rhone Capital Llc ile görüşüyor. The...

The WSJ-BC Partners 4 milyar dolara GardaWorld’ü satın almaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Birleşik Krallık merkezli özel sermaye şirketi BC Partners, Kanada merkezli özel güvenlik şirketi GardaWorld Security hisselerinin yüzde 51’ini satın almak için Rhone Capital Llc ile görüşüyor.
The Wall Street Journal’da yer alan haberde, söz konusu anlaşmanın gün içinde açıklanabileceği ve anlaşma kapsamında GardaWorld’e 4 milyar dolar (5.2 milyar Kanada doları) borcu kapsayan işletme değeri verildiği öne sürüldü.
Rhone Capital’ın 2017 yılında Apax’tan satın aldığı 1995 yılında kurulan güvenlik şirketinin kurucu ve CEO’su Stephan Cretier’in, 92 bin çalışanıyla toplam 46 piyasada hizmet veren şirketin kalanını elinde tutmayı hedeflediği belirtildi.

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