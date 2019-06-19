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The Information-Uber Mighty AI’ı satın alabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies’in, olası bir satın alma için yapay zeka (AI) eğitim startupı Mighty AI ile görüştüğü öne sürüldü. The Information’da yer alan habere göre,...

The Information-Uber Mighty AI’ı satın alabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies’in, olası bir satın alma için yapay zeka (AI) eğitim startupı Mighty AI ile görüştüğü öne sürüldü.
The Information’da yer alan habere göre, eskiden Spare5 olarak bilinen Seattle merkezli Mighty AI, otonom araçların güncellenmesi için gerekli veri setleri üzerinde çalışıyor. Mighty AI’nin daha önce Google ve Intel gibi şirketlerden de fon desteği aldığı belirtiliyor.
Uber, sürücüsüz araç çalışmaları için son dönemde çabalarını artırırken, Volvo Car Group ile geçen hafta yaptığı lansmanda şirket, ortaklığın ilk otonom aracının prototipini tanıtmıştı.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Uber’in ayrıca yemek teslim hizmeti Uber Eats’i tamamen makineleştirme amacıyla robotik şirketi Nuro’yla görüştüğü duyurulmuştu.

 

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