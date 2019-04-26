The Economic Times – Hindistan kripto para birimlerini yasaklayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan () – Hindistan’da kripto para birimlerine yönelik yaptırımlar için yapılan görüşmelerde yeni gelişmeler olduğu ve bir görüşme tutanağına göre Hindistan yönetiminin kripto para birimleri ticaretini yasaklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Hindistan’da kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yasal yaptırımlara yönelik görüşmeler devam ediyor. Mart ayında kripto para birimleri ve ticaretine ilişkin bir kararname yayınlaması beklenen Hindistan yönetiminin bir sonraki duruşma olan 23 Temmuz’da kripto para birimlerine yönelik çalışmalarını sunacağı öne sürülüyor. Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Komite, sanal para birimleri ve kripto para varlıklarını içeren yaptırım ve yasaklama seçeneklerini gözden geçiriyor” denildi. Söz konusu raporda ayrıca, Hindistan Gelir İdaresi’nin, bütün ülkelerde kılavuz niteliği taşıması beklenen bir kripto para birimleri belgesi üzerinde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile birlikte çalıştığı belirtildi.

The Economic Times’da yer alan habere göre de, aralarında Hindistan Ekonomik İşler Departmanı ve Direkt Vergiler Merkez Kurulu’nun da bulunduğu devlet kurumlarının olası bir kripto para birimi kararnamesi üzerinde görüştüğü iddia edildi. Söz konusu görüşmenin tutanaklarında bakanların “kripto para birimleri için harekete geçilmesi için gecikildiği” fikrinde oldukları ve “kripto para birimi arzı, alımı ve satımı yasağına acil bir ihtiyaç” olduğuna dikkat çektikleri belirtildi. Haberde ayrıca, kripto para birimlerine yönelik bir önergenin, Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ardından oluşacak yeni yönetime sunulacağı iddia edildi.