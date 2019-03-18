The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

İstanbul, 18 Mart () - Türkiye’nin önde gelen teknoloji hizmet şirketlerinden Digital Exchange, AVM sektörünü potansiyel müşterilerine ulaştıran yeni dijital pazarlama platformunu piyasaya sundu.

Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı ve tamamını Türk yazılımcıların geliştirdiği dijital platform TheADX’in, mağazalarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışında yerleşik tüm AVM’lere satış hacimlerini artıran alternatif bir pazarlama sunduğu belirtilirken, Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “AVM’ler bu yeni dijital platform üzerinden kente, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor ve onlara özel kampanyalar düzenleyebiliyorlar” dedi.

TheADX’in stratejik ortağı Digital Exchange, gerçek zamanlı bir talep yönlü platform olan DSP (Demand Side Platform) üzerinden, tüm dünyada AVM’leri potansiyel müşterileri ile buluşturuyor.

Potansiyel müşterilere ulaşmanın dijital yolu

AVM’ler standart 5 kilometre yarıçapından başlayarak TheADX platformu üzerinden seçecekleri büyüklükteki bir alan üzerinde yaşayan potansiyel müşterilerine kolayca ulaşabiliyorlar. “Alışveriş Yoğunluğu Algoritması” ve “Yaşam Yoğunluğu Algoritması” seçeneklerinin kullanıldığı uygulamada veriler analiz edilerek medya satın alımlarını daha hızlı ve akıllı hale getiriyor ve hedef kitleye özel dijital planlama yapma imkanı sağlıyor.

AVM’lere rekabette üstün olma avantajı

AVM sektörünün Türkiye’de son 15 yılda hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Emrah Pamuk, “TheADX platformu, AVM’lerin potansiyel müşterilerine hızla ulaşmalarını ve bu yolla onlara rekabette üstün olma avantajı sağlıyor” dedi.

Türkiye’de ilk kez AVM sektörünün kullanımına sundukları TheADX ile dikey pazarlamayı hedeflediklerini vurgulayan Emrah Pamuk, platformun yapay zeka ile geliştirilen aynı zamanda programatik bir reklam teknolojisi olduğunu vurguladı:

“Dijital alana yatırım yapan, potansiyel müşterilerine ulaşarak onlara özel kampanyalar düzenlemek isteyen her sektör ve marka, TheADX platformunu kullanmayı gündemine almaktadır.”

Sırada turizm ve eğitim sektörü var

TheADX platformunu, AVM sektöründen sonra turizm ve eğitim sektörüne açacaklarını söyleyen Pamuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AVM ya da AVM içindeki mağazalarda ürün arayan müşterilerin karşısına direkt olarak banner, video veya dinamik banner ile çıkan platform, potansiyel müşteriye ulaşmak için tam bir nokta atışı yapıyor. Harita teknolojisine dayalı sistemi sayesinde platform; Avrupa dahil, dünyanın her ülkesindeki AVM veya mağaza zincirleri için kullanılmaktadır.”

Programatik reklamcılığın yükselen eğilimi

Programatik reklamcılığın son yıllarda yükselen eğilimine dikkati çeken Pamuk, TheADX’in aynı zamanda Programatik Reklam Satınalma Platformu olarak da hizmet verdiğini söyledi ve “Programatik reklamcılık, teknolojiyi kullanarak veriyi analiz ediyor, reklam satın alımını hızlı ve efektif hale getiriyor” dedi. (Fotoğraflı)