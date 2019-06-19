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The Communıcator Awards’dan Yapı Kredi’ye 11 ödül

İstanbul, 19 Haziran () - Yapı Kredi, dünya genelinde farklı ölçeklerde altı bin üzerinde firmanın değerlendirildiği uluslararası ödül programı The Communicator Awards’ta 11 ödül birden kazandı. Bankanın mobil platfom ve internet sitesi...

The Communıcator Awards’dan Yapı Kredi’ye 11 ödül

İstanbul, 19 Haziran () - Yapı Kredi, dünya genelinde farklı ölçeklerde altı bin üzerinde firmanın değerlendirildiği uluslararası ödül programı The Communicator Awards’ta 11 ödül birden kazandı. Bankanın mobil platfom ve internet sitesi üzerinden müşterilerine kullanıcı dostu bir yapıda sunduğu 7/24 bankacılık hizmetleri, 10 Üstünlük ve bir Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.
Yapı Kredi olarak teknolojileri süreçlerine entegre ederken, sektörün dijital dönüşümüne de öncülük ettiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankanın dijitalleşme vizyonu hakkında şu değerlendirmede bulundu:
“Yapı Kredi Mobil üzerinden son iki senede çoğu ülkemizde ilk olan 35 yeniliği müşterilerimizle tanıştırdık. Entegre ettiğimiz bu yenilikçi fonksiyonlarla Yapı Kredi Mobil’i müşterilerimizin severek kullandıkları ve vazgeçemeyecekleri alternatif bir ödeme aracı haline getirdik. Gerek ticari gerekse günlük hayata değer katan dijital ve mobil bankacılık kanallarımız sayesinde müşterilerimize çok daha yakın olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 75. yaşımızı kutladığımız 2019 yılında da teknoloji alanındaki başarılarımızın uluslararası arenada takdir kazanmasından ve ülkemizi saygın ödül organizasyonlarında temsil etmekten dolayı ayrıca gururluyuz.”
Yapı Kredi, Yapı Kredi Mobil ile “En İyi Kullanıcı Deneyimi”, “Entegre Mobil Deneyimi”, “En İyi Kullanıcı Arayüzü”, “En İyi Görsel Tasarım-Fonksiyon”, “En İyi Görsel Tasarım-Estetik”, “Örnek Uygulama” ve “Deneysel & İnovatif” kategorilerinde “Üstünlük Ödülü”ne layık görüldü. Yapikredi.com.tr ise “Bankacılık Fatura” kategorisinde Mükemmellik Ödülü’nün yanı sıra “Kullanıcı Deneyimi” kategorisi, “Kullanıcı Arayüzü” kategorisi ve “Örnek Web Site” kategorisinde Üstünlük Ödülü’nün sahibi oldu.

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