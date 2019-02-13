The Chain Stars'dan kripto para borsası

İSTANBUL, () -BLOCKCHAIN teknolojilerini kullanarak, yeni nesil girişimciliği teşvik amacıyla yola çıkan The Chain Stars, kripto para borsası Bitpapel Exchange, Türkiye’de işlemlerine başladı.

CEO'su Güray Çemberci önderliğinde çalışmalarını sürdüren The Chain Stars’dan yapılan açıklamada, "Bitpapel Exchange, sahip olduğu ekosistem sayesinde Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paraların e-ticaret sitelerinde işlem görmesine olanak sağlıyor. Pek çok farklı lokasyonda ATM'ler aracılığıyla hizmet sunacak olan sistem, kullanıcıların takas işlemleri için sunduğu güvenli zemin sayesinde büyük ilgi uyandırıyor. Otomasyon mantığıyla işleyen kripto para borsası, farklı üyelerin verdiği komutların eşleştirilmesi mantığına dayanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Bitpapel Exchange, kripto para alanında bilimsel analizleri, etkin raporları ve kullanıcı etkileşimlerini göz önünde bulunduruyor. Üyelerin kâr odaklı işlemler gerçekleştirmesi için titizlikle düzenlenen borsa sistemi, vizyoner girişimcilerin yanı sıra kripto para sektöründe deneyim elde etmek isteyen kullanıcılar için de kayda değer olanaklar sağlıyor. Bitpapel, diğer borsa platformlarına kıyasla pratik kullanım imkanı ve düşük komisyon seçeneğiyle ön plana çıkıyor.

Bitpapel'in, yakın zamanda Avrupa ve Balkanlar'da da hizmet vermeye hazırlandığı belirtildi.