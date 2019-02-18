THBB / Işık: Ekonomide büyüme için inşaatta kan kaybı durdurulmalı

İstanbul, 18 Şubat () - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektöründeki gerilemenin tüm ekonomiyi etkiler hâle geldiğine dikkat çekerek, "Türkiye ekonomisinin arzu edilen trendde büyümesi için inşaat sektöründeki kan kaybının durdurulması gerekiyor" dedi.

THBB'nin hazırladığı Hazır Beton Endeksi 2019 Ocak Ayı Raporu'nda bütün endeksler eşik değerin altında kaldı ve bu durun, inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve beklentinin de sınırlı olduğunu gösterdi.

THBB'den yapılan açıklamada, "İnşaatın beklenen yükselişten uzak durumda olduğunu ortaya koyan rapor, mevcut tedbirler ile inşaat sektörünün ivmelenmesinin olası görünmediğine işaret etti. Hazır Beton Endeksi Ocak Ayı Raporu’na göre 3 Endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Aralık ayında yüzde 1.6 düşen Faaliyet Endeksi Ocak ayında yüzde 1.2 geriledi" denildi ve eklendi:

"TÜİK tarafından açıklanan Reel Sektör Güven Endekslerinde, diğer sektörlerden negatif ayrışan inşaat sektöründe güven ve beklenti sorunu hâlen devam etmektedir. Söz konusu güvenin, genel ekonomiye olan güvenden ziyade inşaat sektörü özelinde olduğu anlaşılmaktadır."

Hazır Beton Endeksi Ocak Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, bütün endekslerin eşik değerin altında olmasının; inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu gösterdiğini ve mevcut tedbirler ile inşaat sektörünün ivmelenmesinin olası görünmediğini söyledi ve ekledi:

"Son açıklanan istihdam verilerine göre kasım ayı itibarıyla inşaat sektörünün istihdamındaki gerileme, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 olarak gerçekleşti.

"İnşaat Sektörü Güven Endeksi’ndeki düşüş, Reel Sektör Güven Endeksi’ni de aşağı çeker hâle geldi.

"İnşaat sektörüne girdi sağlayan imalat sanayi sektörlerine ilişkin üretim endeksi değerleri düşüş gösteriyor. Bu yönüyle inşaat sektöründeki gerileme tüm ekonomiyi etkiler hâle geldi.

"2018 yılında konut alan 100 kişiden 42 tanesi banka kredisi kullanmadan 2. el konut almayı tercih etti. Bu rakam 2013 yılından bu yana en yüksek orandır.

"2019 yılında Türkiye ekonomisinin arzu edilen trendde büyümesi için inşaat sektöründeki kan kaybının durdurulması gerekiyor."

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre; Türkiye genelinde toplam konut satışları Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 azalarak 72 bin 937 adete gerilerken, aynı dönemde yabancılara konut satışları yüzde 81.9 arttı. Aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da, yüzde 77.2 düşerek 6 bin 537 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 9.9 düzeyinde kaldı.

