TGDF: Türk gıda sanayindeki endüstriyel yağ üretimi dünya standartlarının üzerindedir

İstanbul, 15 Ocak () - Türk Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) palmiye yağının kanserojen olduğu iddiasına, Türkiye gıda sanayiinde kullanılan endüstriyel yağ üretiminin dünya standartlarının üzerinde olduğu yanıtını verdi.

TGDF’den yapılan açıklamada, federasyonun kurulduğu günden bu yana halkın sağlıklı, kaliteli ve ekonomik beslenmesini sağlamak hedefiyle çalıştığı belirtilerek, “Bu çerçevede Palm yağına ilişkin kamuoyu gündemine gelen 2016 tarihli EFSA çalışması sektörümüzün gündeminde yer işgal etmemektedir” denildi.

TGDF açıklamasında Türkiye gıda sanayindeki endüstriyel yağ üretiminde eski teknolojilerin yaklaşık 10 yıl önce tamamen terk edildiği ve dünya standartlarının üzerinde üretim yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu ve ekibi tarafından, Türkiye’de palm yağı ve ürünlerinin işlenerek üretildiği ürünlere ilişkin 2 yüksek lisans, 1 doktora, 1 TAGEM ve 2 TUBİTAK Projesi yapıldığı anlatılarak şöyle denildi:

“Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye’de 3 MCPD denilen kontaminant riski bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da bilimsel gelişmelere ve tüketici sağlığına büyük bir hassasiyetle yaklaşan gıda sektörü, bu çalışmaların artarak devam etmesini destekleyecektir.”