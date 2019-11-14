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Tezmaksan Akademi ile OSTİM Teknik Üniversitesi işbirliği
Tezmaksan Akademi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliği yapacak. İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nde öğrencilere Tezmaksan Akademi eğitmenleri...
EKONOMİ 14.11.2019, 12:51
Tezmaksan Akademi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliği yapacak. İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nde öğrencilere Tezmaksan Akademi eğitmenleri yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek.
İmzalanan protokol kapsamında, sanayinin ihtiyacı olan ancak okullarda bulunmayan eğitimler Tezmaksan Akademi tarafından öğrencilere detaylarıyla anlatılacak. Akademinin eğitmenleri, Makine Mühendisliği Bölümü ve Makine Programı öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek.
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Tezmaksan Akademi ile işbirliği yaparak güçlerimizi birleştirmek hem gençlere bilgi ve deneyim kazandırmak hem de sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirerek hizmet kapasitesini artırmak açısından son derece önemli ve anlamlı" dedi.
Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, genç beyinlerin donanımı ile ülkelerin gelişmişlik düzenleri arsasında doğru orantı bulunduğunu dile getiren Aydoğdu, "Tezmaksan Akademi olarak eğitimi öncelikli olarak görüyor, ülkemizi emanet edeceğimiz beyinlerin gelişimine katkı sağlamak için bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Nitelikli ve eğitimli bireyleri sanayiye kazandırmak, sektörde özendirici ve öncü rol üstlenerek sanayinin gelişimine katkıda bulunabilmek öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimi önemsiyor, onlar için yol haritası oluşturmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
İmzalanan protokol kapsamında, sanayinin ihtiyacı olan ancak okullarda bulunmayan eğitimler Tezmaksan Akademi tarafından öğrencilere detaylarıyla anlatılacak. Akademinin eğitmenleri, Makine Mühendisliği Bölümü ve Makine Programı öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek.
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Tezmaksan Akademi ile işbirliği yaparak güçlerimizi birleştirmek hem gençlere bilgi ve deneyim kazandırmak hem de sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirerek hizmet kapasitesini artırmak açısından son derece önemli ve anlamlı" dedi.
Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, genç beyinlerin donanımı ile ülkelerin gelişmişlik düzenleri arsasında doğru orantı bulunduğunu dile getiren Aydoğdu, "Tezmaksan Akademi olarak eğitimi öncelikli olarak görüyor, ülkemizi emanet edeceğimiz beyinlerin gelişimine katkı sağlamak için bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Nitelikli ve eğitimli bireyleri sanayiye kazandırmak, sektörde özendirici ve öncü rol üstlenerek sanayinin gelişimine katkıda bulunabilmek öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimi önemsiyor, onlar için yol haritası oluşturmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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