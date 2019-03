TEV – Berlitz işbirliği ikinci yılını kutluyor

İstanbul, 27 Mart () – Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV), başlattığı projelerden biri olan TEV – Berlitz işbirliği, ikinci yılına ulaştığını belirten TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “İnanıyoruz ki, eğitim hayatlarında destek alan bireyler hayata karşı güçleniyor, güvenle karar verebiliyor ve zorluklar karşısında dik durabiliyorlar” dedi.

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere 1967 yılından bu yana burs desteği vererekgençlere dstek olan TEV farklı kurumlarla işbirliği çalışmalarını sürdürmeye ve bursiyerlerini çok yönlü desteklemeye devam ediyor. Söz konusu işbirlikleri arasında 70 ülkede 600 merkezi bulunan Berlitz Dil Okulları işbirliği de yer alıyor. Altı kıtada verdiği yabancı dil eğitimi ile Berlitz Dil Okulları ve TEV işbirliği, iki yılda 100’e yakın öğrenciye yabancı dil eğitimi sağladı. Yabancı dil eğitiminde, hedef odaklı ve kesintisiz bir ilerlemeyi temel alan Berlitz, geliştirdikleri Berlitz metodu ile ezberci anlayışı kökten değiştiryor.

İki köklü kurumun işbirliği yapması ile ilgili TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘’Toplam 52 yıldır faaliyet gösterdiğimiz her konuda ‘çağa önderlik eden’ hedefler doğrultusunda ilerlemek, en iyi uygulamaları geliştirmek ve uygulamak önceliklerimiz arasında oldu. Bu doğrultuda her yıl daha fazla öğrencimizin eğitimine katkı sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken aydınlık gelecek hayalimize destek olan değerli iş ortaklarımız var. 140 yıllık köklü tecrübesiyle dünyanın en yaygın dil okulu olan Berlitz ile olan işbirliğimiz kapsamında bursiyerlerimiz yarınlarını kurarken onlara yeni bir ufuk çizgisi göstermeyi, profesyonel hayatlarında daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu değerli işbirliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor, bize güç ve destek veren Berlitz’e teşekkür ediyoruz.”

Üniversite eğitimleri sırasında öğrencilere sunulan olanaklar ve fırsatlar konusunda dil eğitiminin önemine değinen Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Burs programlarımızla gençleri farklı bir açıdan güçlendirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, öğrencilere sunulan maddi kaynağın yerini bulması ancak ve ancak bursiyerin çok yönlü gelişimine tam destekle mümkün olabilmektedir. Üniversite eğitimleri sırasında öğrencilere sunulan fırsatlar kendilerini geliştirmeleri, özgüvenlerini kazanmaları açısından çok önemlidir. Özellikle bu dönemde aldıkları dil eğitimi kendilerini ve dünyayı keşfetmelerine, farklı kültürler tanımalarına yardımcı olmakta ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir. İnanıyoruz ki, eğitim hayatlarında destek alan bireyler hayata karşı güçleniyor, güvenle karar verebiliyor ve zorluklar karşısında dik durabiliyorlar. Değerli işbirlikçimiz Berlitz ile bugün onlarca öğrencimize bu vizyonu katmanın gururunu yaşıyoruz.”

Berlitz Dil Okulları Operasyon Müdürü Çağdaş Kardaş da şu yorumu yaptı:

“Toplam 140 yıllık tecrübesi, her yıl 300 binden fazla memnun öğrencisiyle Türkiye ve dünyadaki en yaygın dil okulu alan Berlitz, yabancı dil eğitiminde sürdürülebilir bir başarı için sürdürülebilir çözümler sağlıyor. Eğitim alanında çok önemli işlere imza atan Türk Eğitim Vakfı ile ortak çalışmamızda sınırların giderek kaybolduğu bu dönemde öğrencilerimizin değişen ve gelişen dünya düzenini yakalayabilmelerini hedefliyoruz. Global bir köye dönüşen dünyada dil öğrenmek farklı bir vizyon edinmek ve evrensel değerleri paylaşabilmek adına oldukça önemlidir. Bu noktada TEV ile yaptığımız değerli işbirliğinde her alanda kendini geliştiren, yeni kültürler öğrenmeyi ve sınırların ötesine geçmeyi hedefleyen bireylerin yetişmesini destekliyoruz.”

Söz konusu işbirliği ile birçok alanda başarı gösteren bursiyerlerden biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon/Bestecilik Bölümü öğrencisi Akın, deneyimini şöyle anlattı:

“2018 yılında ikincisi düzenlenen Everlasting Hope: Gustav Mahler & Terezin Composers/Sonsuz Umut: Gustav Mahler ve Terezin bestecileri Festivali kapsamında Çek Cumhuriyeti'ne davet edilen bir kompozisyon öğrencisi olarak bulundum. Bu benim için büyük bir onur kaynağıydı. TEV'in Berlitz ile anlaşarak sağladığı dil kursu sayesinde ülkemizi Avrupa'da temsil etme fırsatı yakaladığım bu festivalde dil açısından çok rahat ettim. Festival kapsamında bana 2. Dünya savaşı esnasında Terezin'de katledilmiş halkın ve bestecilerin anısına yazmam istenilen bir eser siparişi geldi. Bu eser Türkiye'de ve Avrupa'da birçok defa seslendirilecek. 16-17-18 Mayıs 2019'da düzenlenecek olan Sesin Yolculuğu: Genç Besteciler Festivali kapsamında icra edilecek. Bütün bu imkanlar için TEV ve Berlitz'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.’’