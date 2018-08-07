Tesla Shanghai fabrikası için personel alımlarına başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ağustos () – Elektrikli otomobil üreticisi Tesla geçen ay Çin’de yerel otoritelerle yaptığı ve 2 milyar dolar değerinde ABD dışında inşa edilecek ilk fabrika için imzaları atmasının ardından, Shanghay’daki yeni fabrikası için personel alımlarına başladı.

Otomobil üreticisi, Shanghay’da inşa edilecek dev fabrika için, aralarında kamu işleri proje müdü, mimari tasarım, makine tasarım mühendisi, elektrik tasarımcısı, kıdemli sözleşme ve tedarik müdürü ve kıdemli finans müdürü gibi pozisyonların da olduğu personel ihtiyaçları için iş ilanı verdi.