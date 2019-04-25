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Tesla'nın 1. çeyrek otomotiv gelirleri yüzde 36 artışla 3.7 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, otomotiv gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 36 artışla 3.7 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Şirket açıklamasında, Genel Kabul Görmüş...

Tesla'nın 1. çeyrek otomotiv gelirleri yüzde 36 artışla 3.7 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, otomotiv gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 36 artışla 3.7 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
Şirket açıklamasında, Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri (GAAP) standartları kapsamında şirketin hisse başına kaybı aynı dönemde yüzde 2.0 düşüşle 4.10 dolara gerilerken, şirket gelirlerinin de beklentilerin 5 milyar dolar altında kalarak yıllık yüzde 33 artışla 4.5 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Tesla, işletme zararının geçen yıla göre yüzde 13 artışla 502 milyon dolar, GAAP net zararının da 702 milyon dolar olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde şirketin hazır değerleri de 2018’in aynı dönemine göre yüzde 18 düşüşle 2.1 milyar dolara geriledi.
Söz konusu Tesla açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:
“Şirket içi hedeflerimize gün geçtikçe daha da yaklaşsak da, 2018’e göre yüzde 45 ila 65 arasında olmak üzere 2019’da yaklaşık 360 bin ile 400 bin arasından araç teslimatı yapmak önceliğimizdir. Eğer Gigafactory Shanghai 2019’u son çeyreğinde üretim hacmine sahip olursa, 2019’da küresel olarak 500 bine kadar araç üretebiliriz. Bu zorlu bir program fakat hedefimiz bu yönde. Bunun yanında, şu an elimizde olan verilere bağlı olarak, 30 Haziran 2020’de sona eren 12 aylık dönemde 500 bin araç üretmemiz pek olası görünmüyor.”
Gelişmelerin ardından Tesla hisseleri kapanıştan sonra yüzde 1.8 yükselirken, şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla’nın bir ay içinde bir sigorta ürünü piyasaya süreceğini ve söz konusu ürünün “piyasadaki herhangi bir üründen daha ilgi çekici olacağını” söyledi.
TechCrunch’ta yer alan habere göre, Musk Tesla’nın “araca göre müşterilerin risk profiline dair direk bilgiye” sahip olduğunu belirtirken, potansiyel müşterilerin “Tesla satın almak istiyorlarsa, aracı çılgın bir şekilde kullanmamayı kabul etmeleri gerektiğine, bunu yok saymaları durumunda da sigorta oranının daha yüksek olacağına” işaret etti.
 

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