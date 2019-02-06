Tesla Model 3 sedan fiyatını 1,100 dolar düşürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, müşteri yönlendirme programının sona ermesinin ardından çeşitli medya kaynakları Model 3 sedan araçlarının fiyatının 1,100 dolar düşürüldüğünü öne sürdü.

Tesla CEO’su Elon Musk, Ocak ayında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla’nın müşteri yönlendirme programının 1 Şubat’ta sona ereceğini belirtmişti. Musk’ın açıklamalarının ardından online tasarım stüdyosunu güncelleyen Tesla, 44 bin dolar olan Model 3 sedan fiyatını da 42 bin 900 dolar olarak güncelledi.

Söz konusu indirim, Tesla’nın en gözde modeline bu yıl uygulanan ikinci indirim olurken, elektrikli araçlardaki vergi indiriminin ardından Model 3 sedan fiyatı Ocak ayında 46 bin dolardan 44 bin dolara düşürülmüştü.