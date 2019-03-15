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Tesla Kaliforniya'da Model Y SUV aracını tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mart () – ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kaliforniya eyaletindeli LA Design Studio’da Model Y SUV aracını tanıttı. Tesla CEO’su Elon Musk, aracın iç üretim kapasite aralığı üzerinde 11...

Tesla Kaliforniya'da Model Y SUV aracını tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mart () – ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kaliforniya eyaletindeli LA Design Studio’da Model Y SUV aracını tanıttı.
Tesla CEO’su Elon Musk, aracın iç üretim kapasite aralığı üzerinde 11 yıldır çalışıldığını belirtti ve aracın toplu üretimine yakında başlanacağını duyurdu. Musk, Tesla’nın Model S, Model 3 ve Model X araçlarının toplamından daha fazla elektrikli SUV üretmeyi hedeflediğine dikkat çekerken Model Y’yi “dünyadaki en güvenli SUV” olarak tanıttı ve yıl sonuna kadar bütün düzenleyici kurumların aracın kullanımını onaylayacağından emin olduğunu söyledi.
Model Y SUV teslimatına 2020’nin sonbaharında başlanacağı öngörülürken, aracın en hızlı modelinin 3.5 saniyede 0’dan 96 kilometreye (60 mph) çıkabildiği ve 482 kilometrelik (300 mil) menzile sahip olduğu belirtildi. Ayrıca aracın, Standard Range modelinin 39 bin dolar, Long Range modelinin 47 bin dolar, Dual Motor AWD modelinin 51 bin dolar ve en pahalı modeli olan Performance’ın da 60 bin dolardan satışa çıkacağı açıklandı. Musk, Tesla’nın araç için sürücüsüz sistem üzerinde çalıştığını ve denemelerin yıl içinde başlayabileceğini de ekledi.
Ocak ayında Model Y’ye olan talebin, Model 3’e olan talepten yüzde 50 ile yüzde 100 daha fazla olacağını öngörüsünü yapan Musk, tanıtımda yeni SUV’nin dünyanın en çok satan elektrikli aracından yüzde 10 daha pahalı olacağını söyledi ve Tesla’nın küresel araç üretiminin gelecek 12 ayda bir milyona ulaşmasını beklediğini belirtti.
Önceki tanıtım etkinliklerinden farklı olarak Musk aracın siparişiyle ilgili bir bilgi vermezken, Tesla’nın internet sitesinde Model Y SUV’nin siparişi için 2,500 dolar depozito ödenmesi gerektiği ve aracın üretiminin “gelecek yıl sonuna doğru başlayacağı” uyarısı yapıldı.

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