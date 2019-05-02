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Tesla hisseleri 2 milyar dolarlık fon planıyla yüzde 5.0 yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla hisseleri, şirketin CEO Elon Musk da dahil olmak üzere yatırımcılardan 2 milyar dolar fon toplama planını açıklanmasının ardından yüzde 5.0 yükseldi. Hisseleri...

Tesla hisseleri 2 milyar dolarlık fon planıyla yüzde 5.0 yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla hisseleri, şirketin CEO Elon Musk da dahil olmak üzere yatırımcılardan 2 milyar dolar fon toplama planını açıklanmasının ardından yüzde 5.0 yükseldi.
Hisseleri TSİ 15:25’te yüzde 4.78 değer kazanan Tesla, 650 milyon doları yeni öz kaynak, 1.35 milyar doları da dönüştürülebilir tahvil olmak üzere toplamda 2 milyar dolar fon elde etmeyi hedeflediğini duyurdu. Tesla CEO’su Musk, söz konusu teklif kapsamında şirketin toplam 2.7 milyon hissesinin 41,896’sı olmak üzere 10 milyon dolar değerinde hisse satın alabileceğini söyledi. Söz konusu teklifin düzenleyicilerinin de Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, Societe Generale ve Wells Fargo olacağı belirtildi.
Tesla hisseleri, şirketin borçlanma ve öz kaynak tahvilleri teklifi yapmayı değerlendirdiğine ilişkin açıklamanın ardından açılış öncesinde düşmüştü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na yapılan başvuruda şirketin “alternatif finans kaynaklarını değerlendirebileceği” belirtilirken, söz konusu başvuruda Panasonic Corp’un kısa bir süre önce yatırımını durdurduğu Şangay Gigafactory 3’ün borç finansmanına dikkat çekildi.

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