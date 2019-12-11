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Tesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor
ABD merkezli otomotiv üreticisi Tesla, Almanya’da yeni kuracağı fabrikasında yıllık olarak 500 bin araç üretmeyi planlıyor. Şirket yeni kuracağı fabrika için yaklaşık 4 milyar euro harcayacak ve 10 bin kişiyi istihdam edecek. Fabrikanın...
EKONOMİ 11.12.2019, 15:15
ABD merkezli otomotiv üreticisi Tesla, Almanya’da yeni kuracağı fabrikasında yıllık olarak 500 bin araç üretmeyi planlıyor. Şirket yeni kuracağı fabrika için yaklaşık 4 milyar euro harcayacak ve 10 bin kişiyi istihdam edecek. Fabrikanın 2020 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.
Tesla CEO’su Elon Musk, kurulacak olan fabrikanın 420 futbol sahası büyüklüğünde olacağını ve Tesla Model 3 ve Model Y’nin üretileceğini belirtti.
Musk, Kasım ayında yaptığı açıklamada, dördüncüsünü kurmayı planladığı "dev fabrika"nın (Gigafactory) konumunu Berlin olarak belirlediklerini duyurmuş ve ” Herkes biliyor ki Almanya mühendislik faaliyetlerinde önde gelen bir ülke. Bu durum da bizim Gigafactory’i neden Almanya’da kuracak oluşumuzun nedenini açıklıyor" demişti.
Çin Sanayi Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada da, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Tesla Model 3’ü ekledi. Çin’de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin’de üretilen Model 3’ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu. (Fotoğraflı)
Tesla CEO’su Elon Musk, kurulacak olan fabrikanın 420 futbol sahası büyüklüğünde olacağını ve Tesla Model 3 ve Model Y’nin üretileceğini belirtti.
Musk, Kasım ayında yaptığı açıklamada, dördüncüsünü kurmayı planladığı "dev fabrika"nın (Gigafactory) konumunu Berlin olarak belirlediklerini duyurmuş ve ” Herkes biliyor ki Almanya mühendislik faaliyetlerinde önde gelen bir ülke. Bu durum da bizim Gigafactory’i neden Almanya’da kuracak oluşumuzun nedenini açıklıyor" demişti.
Çin Sanayi Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada da, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Tesla Model 3’ü ekledi. Çin’de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin’de üretilen Model 3’ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu. (Fotoğraflı)
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