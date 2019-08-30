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Tesla Çin’de üç modeline yüzde 2.3 - 2.4 zam yaptı
Elektrikli araç üreticisi Tesla Çin’de satışa sunduğu üç farklı modelinin fiyatlarını, yüzde 23. ile yüzde 2.4 artırdı. Tesla’nın hamlesi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Çin’in ABD menşeli otomobillere yönelik uyguladığı...
EKONOMİ 30.08.2019, 08:33
Elektrikli araç üreticisi Tesla Çin’de satışa sunduğu üç farklı modelinin fiyatlarını, yüzde 23. ile yüzde 2.4 artırdı.
Tesla’nın hamlesi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Çin’in ABD menşeli otomobillere yönelik uyguladığı gümrük vergilerine verlien bir yanıt olarak yorumlandı.
Tesla, Model X SUV'nin fiyatını yüzde 2.4 artışla 790 bin yuan'dan 809 yuan'a yükselirken, 429 bin 900 yuan olan Model 3'ün fiyatını yüzde 2.3 artışla 439 bin 900 yuana yükseltti.
Çin’in ABD menşeli otomobillere gümrük uygulamalarının devam etmesi halinde Aralık ayına kadar daha fazla fiyat artışının görülmesi bekleniyor.
Tesla’nın hamlesi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Çin’in ABD menşeli otomobillere yönelik uyguladığı gümrük vergilerine verlien bir yanıt olarak yorumlandı.
Tesla, Model X SUV'nin fiyatını yüzde 2.4 artışla 790 bin yuan'dan 809 yuan'a yükselirken, 429 bin 900 yuan olan Model 3'ün fiyatını yüzde 2.3 artışla 439 bin 900 yuana yükseltti.
Çin’in ABD menşeli otomobillere gümrük uygulamalarının devam etmesi halinde Aralık ayına kadar daha fazla fiyat artışının görülmesi bekleniyor.
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