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Tesla beklenenden az zarar açıkladı, hisseleri yüzde 5 yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ilk çeyrekte  beklenenden az zarar açıkladı. Tesla’nın ilk çeyrek net zararı rekor bir seviye olan 784.6 milyon dolara veya hisse başına 4.19 dolar yükseldi. Bir yıl...

Tesla beklenenden az zarar açıkladı, hisseleri yüzde 5 yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ilk çeyrekte  beklenenden az zarar açıkladı. Tesla’nın ilk çeyrek net zararı rekor bir seviye olan 784.6 milyon dolara veya hisse başına 4.19 dolar yükseldi. Bir yıl önce Tesla’nın aynı dönemde karı 397.2 milyon dolar ve hisse başına 2.04 dolardı.
Tesla kazançlarını geçen seneki 2.7 milyar dolar düzeyinden 3.41 milyar dolara yükselttiğini açıkladı. Analistlerin beklentisi ise 3.22 milyar dolardı. Açıklamanın ardından şirket hisseleri ABD borsalarının kapanışı sonrası yüzde 5 yükseldi.
Öte yandan şirketin nakit varlıkları çeyrek sonu itibariyle 2.7 milyar dolara geriledi. Şirket sermaye harcamaları beklentisini ise daha önceki 3.4 milyar dolar öngörüsünden 3 milyar dolara düşürdü.
Şirket tarafından yapılan açıklamada otomobil gelirlerinin son çeyrekte bir yıl öncesine göre yüzde 19 arttığı, Model 3 sevkiyatlarının ve yeni muhasebe standartlarının bu artışta etkili olduğu belirtildi.
Fiyatı 35 bin dolardan başlayan Tesla Model 3’ün şirketin başarısı için büyük. Aracın fiyatı ek seçeneklerle 50 bin dolara kadar çıkabiliyor. Şirket Model 3 üretim hacmini haftada 5 bine çıkartabilmeyi hedefliyor.
Şirketten yapılan açıklamada “Model 3’teki büyüme ve beraberinde elde edilen kar, sürdürülebilir enerjiye geçişimizi daha da hızlandıracak” denildi.

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