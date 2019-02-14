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Tesla araçlarına aşırı ısınmaya karşı “Köpek Modu” özelliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Şubat () – ABD merkezli elektrikli araba imalatçısı Tesla, araçlarda tek başlarına bırakılan evcil hayvanların aşırı ısınmasını önlemek için araçlara “Köpek Modu” isminde yeni bir özellik getirileceğini...

Tesla araçlarına aşırı ısınmaya karşı “Köpek Modu” özelliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Şubat () – ABD merkezli elektrikli araba imalatçısı Tesla, araçlarda tek başlarına bırakılan evcil hayvanların aşırı ısınmasını önlemek için araçlara “Köpek Modu” isminde yeni bir özellik getirileceğini duyurdu.
Söz konusu özelliğin, evcil hayvanların sahiplerini beklerken zarar görme riskini ortadan kaldırmak adına araç içindeki sıcaklığı kontrol edebildiği belirtildi. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Köpek Modu” kapsamında ayrıca dışarıya yansıtılan bir ekranın da “aracın yanından geçen kişilerin endişelenmemesi için” yer alacağı söylendi. Tesla araç sahipleri de yeni özellik kapsamında, araç içindeki sıcaklığın 20 derece altına düşmesi durumunda bildirim alacaklar.
“Köpek Modu” Tesla’nın müşterilerin güvenliğini arttırmak adına yaptığı yeniliklerden biri olarak görülürken, şirket daha önce “Nöbetçi Modu” adı verilen ve araçlar park halindeyken herhangi bir tehdit durumunda sürücüyü uyarmak için araca yerleştirilen ekranlar aracılığıyla etrafı izleyen bir özellik duyurmuştu. Bir tehdit algılanması durumunda, araç sahibinin cep telefonuna bildirim gönderiliyor.
 

 

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