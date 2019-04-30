Tesla: Alternatif finansman kaynaklarını değerlendirebiliriz

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, şirketin “alternatif finansman kaynaklarını değerlendirebileceğini” duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) sunulan yazıda şirketin Şangay’daki Gigafactory 3 borç finansmanı örnek gösterilerek konuyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmeyi düşünsek de, ana operasyonlarımızdan elde ettiğimiz gelirin gelecek sermaye harcamalarına ve yakın dönem borçlarımızı ödemeye yeteceğini düşünüyoruz.”

Tesla, geçen hafta otomotiv gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 36 artışla 3.7 milyar dolara yükseldiğini duyurmuştu.

