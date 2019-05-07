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Tesla 2 milyar dolarlık kaynak için açıklayıcı bülten yayınladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’yla (SEC) oluşturduğu açıklayıcı bültende, 2 milyar dolar kaynak oluşturma planlarını açıkladı. Financial...

Tesla 2 milyar dolarlık kaynak için açıklayıcı bülten yayınladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’yla (SEC) oluşturduğu açıklayıcı bültende, 2 milyar dolar kaynak oluşturma planlarını açıkladı.
Financial Times Alphaville’de yer alan haberde, şirketin söz konusu açıklayıcı bülteninde, “Tesla, bütün hisselerinin satılmasını teklif ediyor” denilirken, söz konusu fonun 642 milyon dolarının öz kaynaktan, kalanının da vadesi 2024’te dolmak üzere değiştirilebilir tahvillerden oluşacağı belirtildi. Aralarında Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank ve Morgan Stanley’nin de bulunduğu teklifin düzenleyicilerinin ek menkul kıymet almayı tercih etmeleri durumunda da Tesla’nın 2.3 milyar dolara kadar fon toplayabileceği öne sürüldü.
 

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