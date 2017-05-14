TESK Başkanı Palandöken: Zorunlu sigortayı devlet yapsın

Adem YAZICI/ANKARA, () - ZORUNLU trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine sigorta şirketlerinin tepki gösterdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigorta şirketleri artık trafik sigortasında taksit yapmıyor. Bazı şirketler de poliçe düzenlemekten imtina ediyor. Esnafımız yağmurdan kaçarken doluya tutuldu" dedi.

'"SORUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

Sigorta şirketlerinin poliçe düzenlememelerinden dolayı 50 bin TL’ye varan cezalar kesildiğini ifade eden Palandöken, şunları söyledi: "Bu sigortayı yaptırmak esnafımız için zorunluysa sigorta şirketleri de ihtiyari olarak poliçe düzenlemekten kaçınamaz. Bu nedenle poliçe düzenlemeyen şirketleri ve acenteleri esnafımız ilgili mercilere mutlaka bildirmeli. Ayrıca taksit sorunu da en kısa sürece çözülmeli. Tıpkı tavan fiyat gibi, şirketlerin kaç taksit yapabileceği de Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklığa kavuşturulmalı"

"YENİ TAVAN UYGULAMASI 12 NİSAN 2018 E KADAR UYGULANMALI"

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 12 Nisan’da başladığını ve 31 Aralık günü son bulacağını belirten Palandöken, "Trafik sigortası poliçeleri bir yıl için düzenleniyor. 1 Ocak 2017 tarihi ile 11 Nisan 2017 tarihi arasında poliçesi düzenlenen yüzbinlerce esnaf, yüksek fiyattan prim ödemek zorunda kalırken, 12 Nisan’dan sonra poliçesi yenilenenler çok daha ucuz fiyattan yararlandı. Bu 3,5 aylık sürede mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderilmesi için mevcut tavan fiyat uygulaması en erken 12 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış olur ve haksızlığın önüne geçilmiş olur" dedi.

"KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI"

Zorunlu trafik sigortasında kalıcı bir çözümün bulunması gerektiğinin altını çizen TESK Başkanı Palandöken, şöyle devam etti: "Tavan fiyat uygulamasından esnafımız memnun ama bu uygulama, soruna geçici bir çözüm getiriyor. Tavan fiyat uygulaması sona erdiğinde sigorta şirketlerinin, bu dönemdeki zararlarını telafi etmeye çalışacaklarından ve fiyatlarda astronomik bir artış yapacaklarından endişe ediyoruz. Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için tüm taraflar bir araya gelmeli ve ülkemiz için en uygun sistemin kurulması için uygun zemin hazırlanmalı. Zorunlu ve kasko sigortada artık bir orta yol bulunmalı veya sigortayı devlet yapsın"

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